詐光積蓄！賣靈骨塔狂削1個億　警上門找到他們的「致富秘笈」

▲警方在嫌犯家中搜出精品包包以及名牌手錶等不法所得。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、邱中岳／基隆報導

基隆警方日前查獲1名男子夥同旗下小弟，專門從事靈骨塔買賣，但卻誆騙手中有靈骨塔位急欲脫手的中老年人，先支付手續費代為轉售，再以業務員遭調查為由故意拖延，再提高手續費用，藉此獲利上看億元。

警方調查，主嫌利用人頭成立空殼公司，再指揮旗下小弟充當業務員、幹部等，專門挑中老年人購買靈骨塔，最後再以對方急著想脫手變現要求支付高額稅金，且甚至還要多收取手續費。

▲警方逮捕1名男子涉嫌詐賣靈骨塔獲利估計上億元。（圖／記者郭世賢翻攝）

最後在藉口負責託售的幹部、經理遭主管機關調查為由，又要被害人拿出更多手續費進行交易，最後有被害人積蓄被騙光，還拿名下不動產抵押貸款，最後遭吸乾後血本無歸，警方事後將一干人等查緝到案依法送辦。

警方指出，該集團成員出入均以豪車代步出國均搭乘頭等艙，生活相當奢華，且警方上門搜索時還找到多個精品包包、名牌手錶，初估被害人多達50人，不法獲利上億元，警方還在嫌犯家中搜出教戰守則，以及被害人名冊。

警方呼籲，如遇詐騙情境可撥打警政署165反詐騙專線或是110請警方到場查證，以避免受騙上當；另若發現周遭親友遭此類集團詐騙時，勇於檢舉，唯有警民合作，才能共同維護良好社會治安環境，保護民眾生命財產安全。

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