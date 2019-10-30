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走過美崙山來看你！花蓮2老兵濶別再相逢　90高齡誓言再見面

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▲▼高齡90歲榮民曾廣和（左一）、蔡如宏（中）老先生興奮一夜終於在縣長徐榛蔚等人的協助下再見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼高齡90歲榮民曾廣和（左一）、蔡如宏（中）老先生興奮一夜終於在縣長徐榛蔚等人的協助下再見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮高齡90歲榮民曾廣和、蔡如宏老先生透過縣長徐榛蔚牽線，以及豐川派出所所長彭舜熙、花蓮榮家主任方矩等人熱心協助下，30日再度重逢，雙方都相當欣喜，共同回憶軍中同袍情誼，並約定下次見面的時間。

▲▼高齡90歲榮民曾廣和（左一）、蔡如宏（中）老先生興奮一夜終於在縣長徐榛蔚等人的協助下再見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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曾廣和伯伯說，自己剛到花蓮榮家不久，心中一直掛念著一位軍中老友，雙方過去常有聯絡，但因時空背景久遠，只依稀記得同袍居住在花蓮市國聯5路，不料前陣子由台北淡水遷來時，不小心將朋友的聯絡地址及電話遺失，內心感到十分的著急。

曾老先生透過各種方式，就為了一圓與當年浴血同生老戰友見面的心願。但受限個資保護、資料不足等因素，也曾多次搭乘計程車到國聯五路，希望可以偶遇好友，但仍未如願找到。他仍不放棄，親自寫信給縣長徐榛蔚幫忙。徐榛蔚讀完書信後相當重視，對於兩位老大人的情誼深受感動，積極從中牽線，協助曾老先生。

▲▼高齡90歲榮民曾廣和（左一）、蔡如宏（中）老先生興奮一夜終於在縣長徐榛蔚等人的協助下再見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

曾廣和親自寫信給縣長徐榛蔚請求協助。

花蓮分局豐川派出所所長彭舜熙獲知後，立即熱心地協助尋覓高齡89歲的蔡如宏老先生，員警們也相當積極，挨家挨戶尋訪，終於找到蔡伯伯，大家都感到相當振奮。

曾廣和、蔡如宏老先生昨日聽到好消息，雙方都興奮地「失眠」了，迫不及待與老友重逢。今日一早，在彭舜熙所長、花蓮榮家社工人員吳佑萱的陪同下直奔豐川派出所，兩人一見面就認出彼此，也解決曾伯伯來花蓮一個餘月來心中的牽掛。

▲▼高齡90歲榮民曾廣和（左一）、蔡如宏（中）老先生興奮一夜終於在縣長徐榛蔚等人的協助下再見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

曾廣和先生與蔡如宏先與熱心協助的員警及社工人員合影。

「我會走過美崙山來看你！」蔡伯伯邀請大家到家中泡茶聊天，回憶當年軍中往事，雙方都約定好下次見面的時間，蔡老先生還說，自己會走過美崙山到榮家探望好友。

兩位老先生1949年於上海裝甲兵服役，隨後來台，民國43年蔡如宏伯伯退伍，並到花蓮榮家服務，並考取教師；曾廣和老先生民國1983年中校退伍，原居於新北市，近日搬來花蓮。能夠再次重逢，他們向徐縣長、豐川派出所警員、花蓮榮民之家主任方矩深深表達謝意。

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