2020區域立委選舉經費公布　宜蘭縣最高1900萬

▲中選會公布2020立委選舉競選經費。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

中央選舉委員會30日舉行委員會議，通過第10屆區域及原住民立法委員選舉候選人競選經費最高金額，宜蘭選區經費最高為19,184,000元，第二高為新北市第一選區1915萬4000元，第三為新竹市選區1930萬9000元，最少的則是連江縣選區1027萬元，金額於將11月8日發布選舉公告中載明。

中選會表示，競選經費最高金額之計算方式，依公職人員選舉罷免法第41條第2項第1款規定，立法委員選舉為以各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數百分之七十，乘以基本金額新臺幣30元所得數額，加上一固定金額之和。前開所定固定金額，依同法條第3項及第4項規定，立法委員選舉定為新臺幣1千萬元。

競選經費最高金額計算有未滿新臺幣1千元之尾數時，其尾數以新臺幣1千元計算之。復依同法條第5項規定，前開所稱選舉區人口總數，係指投票之月前第6個月之末日該選舉區戶籍統計之人口總數。第10屆區域及原住民立法委員選舉候選人競選經費最高金額，可上中選會網站查詢。

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