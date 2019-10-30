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雙11大戰開打！ 京東、淘寶對台「百億優惠大放送」

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▲京東雙11 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2019年京東開始推動雙11購物節氣氛。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸一年一度電商購物節「雙11」即將來到，兩大電商龍頭京東和淘寶把台灣視為主戰場。京東今（30日）宣布從11月1日至11月11日啟動台灣場，為台灣用戶推出超級百億（單位：人民幣，同下）補貼優惠，以及5千萬台灣專屬優惠。

每逢剁手節，台灣人最愛買什麼？根據京東大數據分析，過去三個月台灣民眾最愛購買的前五名商品，分別是手機通訊、數碼、電腦辦公、圖書、家用電器。台灣最愛買的城市是新北、台北、台中、桃園、高雄。主要分布年齡，16至25歲佔43%，46歲以上佔15%。

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲ 京東調查台灣民眾最愛購買的前五名商品，手機通訊、數碼、電腦辦公、圖書、家用電器。（圖／記者任以芳 攝）

台灣購買力驚人，京東這次推出的優惠也比去年更猛。京東北京總部今（30日）開記者會，京東全球售業務部總監王珍接受媒體專訪時表示，「京東將為台灣民眾推出專屬的188元新人大禮包、眾多秒殺爆品，每天大額神券、大牌手機5折秒殺、家電天天搶5折、圖書每滿人民幣100元減50元等多種優惠形式。」王珍也表示，京東這次多重優惠可讓台灣用戶每天在多個會場、多個頻道，線上線下使用「超級百億補貼千億優惠」，並且放送專屬5000萬元優惠。

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲ 京東雙11首次賣房子，台灣人符合資格也能跨海網上買屋。（圖／ 翻攝 京東）

特別的是，這次京東雙11加入買賣房屋，推出全額五折買房優惠，台灣只要符合資格，都有大陸購房優惠，新房全款5折起。《ETtoday新聞雲》記者實際上網觀察，京東雙11釋出房屋，連北京都買得到，房地產銷售主要集中通州、延慶、丰台，距離北京市五環外新屋。

▲京東雙11 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 京東雙11特地成立FB服務台灣消費者。（圖／ 翻攝 京東）

推出的支付優惠，台灣消費者習慣用信用卡付款，京東為了接地氣，特地調整消費模式。聯合Mastercard推出獨家禮遇，台灣消費者只要持Mastercard信用卡，在促銷期間購物滿99元，即可減人民幣20元，換算大概省下將近100台幣優惠，並且和LINE購物頻道以及台灣常使用的網站Mobile01推出優惠活動。

物流運送方面，京東順應台灣用戶習慣，除了送貨到家，配合台灣超商到店取貨。並且推出自營商品購物滿199元、10公斤內免運優惠。針對台灣消費者喜愛的數碼、手機、小家電日用品等熱銷品，京東聯合眾多品牌商，等37個品類，將在雙11推出1.3億件商品。

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「淘寶台灣」正式上線，推出近2千萬件跨境商品，雙11當天淘寶台灣將投入上億元補貼。（圖／記者任以芳 攝）

‘另一個電商龍頭阿里巴巴集團，選在雙11購物節開跑前夕，透過品牌授權英商克雷達投資有限公司台灣分公司，新電商平台「淘寶台灣」正式上線，推出近2千萬件跨境商品，同時宣布加大優惠力度，雙11當天淘寶台灣將投入上億元的補貼，推出千萬商品零元免運費、1元清空價值百萬元的購物車等優惠活動。京東全球售業務部總監王珍也表示，「台灣的電商狀況，我覺得還有很大的空間可以再提升盤子，可以大家可以一起做的，並不是非要打的頭破血流。」電商兩大龍頭將一起炒熱雙11氣氛。

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