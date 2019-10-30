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淘寶在台營收千億沒入袋 台政府將「嚴格課稅」

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▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲2018年阿里巴巴的天貓雙 11 全球狂歡節，在11 月11日當天銷售額2135 億元人民幣(約台幣 9,603 億元）。（圖／翻攝 天貓）

記者任以芳／北京報導

雙11大戰開打，大陸電商龍頭阿里巴巴和京東，去年分別賺進上千億銷售額（單位：人民幣，同下），其中台灣剁手黨貢獻十分驚人。日前台灣立委關注跨境電商逃漏稅問題，大陸電商龍頭之一的京東也表示，「我們希望按當地的法律要求來執行繳稅，不會把錢轉嫁到給消費者身上。」

2018年阿里巴巴的天貓雙 11 全球狂歡節，在11 月11日當天以 2135 億元(約台幣 9,603 億元）再次創下歷史新紀錄，相較於去年紀錄成長近 27%。全日的物流訂單量達到 10.42 億件。京東雙11單日銷售也創下1598億元，海外跨境電商銷售驚人，問題是台灣政府很難課稅。

▲ 2018年 京東雙11單日銷售額高達1598億人民幣。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2018年 京東雙11單日銷售額高達1598億人民幣。（圖／記者任以芳攝）

立委余宛如（28日）在財委會也表示，大陸電商淘寶網授權英國外商公司在台成立公司，成立淘寶台灣APP在台上線，招募台灣企業與個人開店「跨境供銷」，未來政府應該關注這種新型態商務模式，掌握物流及金流。財政部官員也回應，淘寶台灣是來台登記設立的公司，未來會比照PChome、Yahoo、露天等電商平台，業者將依照台灣的規定報稅，很難有逃漏稅問題。

反倒是淘寶每年在台營收至少1800億元，這些錢台灣政府一毛都課不到。實際上，進口快遞包裹有2千元免稅門檻，造成化整為零、高價低報兩大漏洞，成為難以防堵漏稅管道。關務署長謝鈴媛也表示，未來海關將採取三大措施抓税，推廣實名認證APP，掌握刷卡金流，2020年開始嚴格要求報關行都要申報貨源平台，並且嚴查淘寶、蝦皮來源貨品。對此，大陸另一個電商龍頭京東強調，過去在台做跨境電商，依照規定繳稅。

▲京東雙11 。（圖／記者任以芳攝）

▲京東全球售業務部總監王珍（圖／記者任以芳攝）

針對跨境電商課稅問題，京東全球售業務部總監王珍接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，整個京東的銷售特點以跨境為主，「目前進任何國家、地區市場，都是非常標準的報關流程，我們在網站前台也會提醒消費者，可能被課關稅，並且跟海關，進行三方聯絡，消費者很少因為關稅問題產生糾紛。」

▲▼ 2019京東雙11。（圖／記者任以芳攝）

▲京東按當地的法律來執行繳稅，不會把成本轉嫁到給消費者（圖／記者任以芳攝）

如今，台灣已經成為雙11電商主要戰場，王珍也表示，「目前京東是以非常標準的方式快遞進入台灣的。」明年台灣政府要推出新更新的或更嚴格的跨境電商管制，以及繳稅模式，京東都會按當地的法律來執行，也不會把本轉嫁到給消費者身上。未來，還是希望台灣這個整個跨境電商行業更規範，這樣的話也有利於正規公司發展。

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