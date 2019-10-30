直播罵陳明文「臭卒仔」被起訴　林國慶嗆法官：直接判決，該關就關





▲曾開直播罵陳明文「臭卒仔」，林國慶遭起訴。（圖／翻攝林國慶臉書）



記者許力方／綜合報導

「有辦法就把我關起來！」前立委林國慶有意角逐嘉義縣立委競選，日前在電視節目、臉書直播上，痛罵民進黨立委陳明文「把人性騷擾沒事」、「臭卒仔」等，遭對方提告妨害名譽。30日開庭時，他坦承有說過這些話，但自己只是一個小老百姓，無法對抗，若法官心中已有立場偏頗，「那請求直接判決就好，該關就關。」

林國慶去年1月至3月時，公開在節目、嘉義縣長初選造勢場合及臉書直播上，痛罵陳明文涉及民雄汙水下水道弊案，「垃圾人」、「臭卒仔」、「把人性騷擾沒事」甚至稱「貪污歪哥也沒事情；判刑確定 ，竟然不上訴，因為他喬到不用關了。」等指控。陳明文不滿提出妨害名譽告訴，嘉義地檢署今年9月偵結起訴，並於10月30日開庭。

庭上，林國慶坦承確實有說過這些話，但不認為構成妨害名譽。林國慶陳述，當初講話的原意被曲解，陳明文因貪汙案被收押，後來因廠商沒賺錢，改以洩密罪判刑，在小老百姓看起來就是貪汙，他在節目上是說「若陳明文不告我就是臭卒仔」，如今已經提告，證明不是臭卒仔，不構成誹謗；且陳明文是立委、公眾人物，行事作風可受社會公評。

林國慶不斷向法官強調，自己只是小老百姓，無法對抗握有權力的立委，法官回應希望他「不要把自己當弱勢」。他當庭表態，不用再進行後續審理，可以直接判決，認為此案是政治性法律問題，檢方偵查時已經不接受陳述的意見而起訴，不用再浪費司法資源。

事後受訪時，林國慶表示，對方陳明文是立委，比起來他只是一介庶民，當然是弱勢，法官卻要他「不要把自己當弱勢」，表示法官心裡已有定見；隨後他也在臉書PO文大呼「有辦法就把我關起來，我決定不再做弱勢了！強者的囂張是因為弱勢的沉默。」

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▼陳明文提告林國慶妨害名譽。（圖／資料照）