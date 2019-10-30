骨董、藝術品拍賣分離課稅　引發為富人減稅疑慮

▲藝術品拍賣，立委提案改採分離課稅。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立委提案，現行文物或藝術品交易可以修正為採分離課稅，以落槌價1%的方式申報納稅，讓台灣扮演國際藝術品交易平台，但是財政部今（30）日出具報告表示，修法將高財富者文物或藝術品交易所得按較低稅率分離課稅，恐引發外界質疑為富人減稅，有違租稅公平。

近日，因為中美貿易衝突以及香港事件，外界認為台灣有機會成為國際藝術品交易平台，因此民進黨立委施義芳等人提案，要修正「所得稅法第7條、第14條及第88條條文修正草案」，要將國內文物或藝術品拍賣所得採「分離課稅」。明（31）日立法院財委會將舉行評估可行性的公聽會。

請繼續往下閱讀...

財政部報告顯示，個人（收藏家）提供藝術品在我國拍賣會上所取得的所得，屬於所得稅法第14條第1向第7類的財產交易所得，應以交易的成交價，扣除取得成本與相關費用後為所得額。財政部自105年發布解釋，拍賣收入按6%純益率，計算課稅所得。

非居住者為按20%計算應納稅額，其實租稅負擔率為1.2%，已經具有分離課稅的效果；如果是居入所得額，併入綜合所得，稅率5%到40%之間，實質租稅負擔率僅為0.3%~2.4%換算下來，非居住者每拍賣100萬元，只要繳1.2萬元的稅；但是國內居住者每拍賣百萬元就只要繳稅3000元到2.4萬元。

根據財政部統計105年綜所稅，國人在拍賣市場的平均租稅負擔率僅只有0.57%，有九成的申報戶適用稅率都在12%以下，實質租稅負擔率為0.4%，低於香港的0.5%及中國大陸2%～3%

立委的提案，希望拍賣文物、藝術品，採分離課稅，適用分離課稅，改採就源扣繳拍賣會落槌價1%的方式申報納稅，但是財政部認為會有三大影響，應該審慎評估：

一，量能課稅原則：綜所稅採累進稅率，文物或藝術交易是採分離課稅，所以如果所得人累進稅率低於分離課稅者，稅負會增加；但是高所得者適用高累進稅率，就可以減輕稅負，產生逆分配結果。

二，租稅公平：高財富者文物或藝術品交易所得按低稅率分離課稅，恐怕遭外界質疑位富人減稅。

三，合併課稅原則：國際上個人所得稅制多採合併各類所得辦理結算申報制度，倘將文物或藝術品的財產交易所得改採分離課稅，有違合併課稅原則，且恐引發其他類型所得要求 比照適用，破壞稅制完整性。