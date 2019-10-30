讓流浪動物有個完整的家　蔡筱薇爭取動保處相關經費

▲讓流浪動物有個完整的家，台南市議員蔡筱薇，向市府爭取動保處相關經費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡筱薇10月30日在市政總質詢，針對動保議題提出「收容量不足該如何改善」「管理人員是否充足」及「絕育經費是否足夠」等3大部分問題，呼籲市府應重視流浪動物及管理者的權益。

台南市議員蔡筱薇說，台南市為全台灣第一個實施零撲殺政策的城市，為流浪犬的問題，舉辦各式認養活動，並努力落實絕育策略。但目前全台南僅有灣里、善化兩處動物之家，而這兩間動物之家皆已是超收狀態，然而外頭更有約兩萬隻左右的流浪犬，此狀況依舊困擾市民。

此外，流浪犬超收結果也導致動物之家內的管理人力吃緊，環境、衛生品質皆受影響，目前兩處動物之家合計共23位員工，包含8位獸醫及15位管理人員，但這些員工不只要照顧動物，更需兼任行政作業，業務可說十分繁忙。

黃偉哲市長表示，市府目前已有評估增設公立收容所的方案，民間如果有人要收容流浪動物，也會協助評估對方的背景與條件是否適合。而公部門，例如學校、派出所等，其實也都有收容校犬、所犬與工作犬等，而補助經費方面市府也會再做研議。

台南市動保處指出，目前2處動物之家都有志工進駐協助，也與多個動保團體長期合作，未來如舉辦認養活動時，會請相關團體一起合辦，並增加場次或規模。而節育經費部分，動保處則強調，會先找相關經費來支應。

蔡筱薇議員質詢流浪動物議題時，詢問是否有與民間單位配合收留流浪動物與辦理認養活動需要人手等相關事宜，黃偉哲市長表示，市府目前已有評估增設公立收容所的方案，民間如果有人要收容流浪動物，我們也會協助評估對方的背景與條件是否適合。而公部門，例如學校、派出所等，其實也都有收容校犬、所犬與工作犬等，補助經費方面市府也會再做思量研議。



2處動物之家目前有志工協助，也都有與多個動保團體長期合作，動保處於假日舉辦認養活動時，也會請相關團體協助一起合辦，未來會增加場次或是規模，至於人員員額是否足夠，也會盡快補足空缺。議員關心的節育經費會再增加，不足的部分市府會先找相關經費來支應。