央行重新遴選外幣結算平台歐元清算銀行　由兆豐銀續任

▲ 兆豐銀續任外幣結算平台歐元清算銀行。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行日前完成外幣結算平台歐元清算銀行遴選作業，由兆豐銀再度拿下歐元清算銀行資格。

央行表示，為強化國內金融基礎設施，規劃由財金公司建置符合國際通用規格之「外幣結算平台」，並分別由瑞穗銀行臺北分行、中國銀行臺北分行及兆豐銀行擔任日圓、人民幣及美元、歐元、澳幣等幣別之清算銀行，提供多幣別、多功能之服務。

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央行指出，兆豐銀行擔任歐元清算銀行之五年專營期將於109年6月28日到期，為利外幣結算平台歐元清算業務持續運作，提前一年重新遴選清算銀行，並於日前完成遴選作業。

央行官員表示，本次僅兆豐銀行一間參與遴選，而其同時也是美元、澳幣的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任歐元清算銀行迄今，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定的歐元清算服務，有足以繼續勝任該項業務的能力。

此外，央行指出，重新建置外幣結算平台需要重新簽約、也得重新架設平台，為免除參加單位重新開戶之作業成本、降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮，因此由兆豐銀續任外幣結算平台歐元清算銀行。

央行表示，歐元清算量在外幣結算平台中排名第四，一至三名分別為美元、人民幣、日圓，而澳幣清算量則排於歐元之後。下一次清算銀行屆期則是澳幣清算銀行，將在民國110年10月28日到期。