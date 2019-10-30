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太陽花學運流血衝突判賠111萬　北市警局：收到判決研議是否上訴

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▲▼ 太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

▲23位在太陽花學運的抗爭民眾向警方提出國賠，北院判決110多萬元。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

太陽花學運從2014年3月份大學生攻佔立法院開始，且3月23日又企圖佔領立法院遭警方於24日驅離，造成150多名抗議民眾以及警察受傷，事後義務律師團及民間司改會向北市府提出1006萬求償，北院判決賠償111萬5百65元。

太陽花學運中1名被打破頭的老師林明慧，事後向行政院提起行政訴訟，經北院判決後獲得市府賠償30萬元，司改會在2015年向北市府遞交國賠協議請求書，律師團也提出3項訴求，呼籲北市府應負起國家責任，查明公布「不知名的員警」。

除此之外，還要求應落實警員身分識別制度，警方面對和平靜坐表達訴求的民眾，不該以暴力手段施加傷害，若主管機關不徹查，等同讓全國警員背負「違法濫權」的汙名，並提出市府應賠查1006萬元。

對此，北院也在30日做出判決，駁回23人中的9人申請之國賠，認為台北市政府警察局應針對14人判賠111萬，而全案仍可上訴。

針對遭北院判決國賠111萬是否上訴，北市警局對此則回應，法規室會等到判決書出爐後「再研議」是否上訴以及如何上訴。

現任彰化縣警察局長方仰寧（時任中正一分局分局長）指出，訴訟賠償的對象是機關單位並非個人，所以未便表示意見，但是如果能夠透過上訴尋求其他法官的見解，讓真理真相越辯越明，對司法論辯也未嘗不是一件對的事。

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