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保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

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▲「DV TOKYO」華山快閃店開幕　翔宇旗下美容保養品搶進電商。（圖／翔宇提供）

▲翔宇旗下美容保養品「DV TOKYO」。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）今（30）日正式向櫃買中心送件申請上櫃，由宏遠證券擔任主辦券商，是今年台股保健美容生技業者唯一送件的新兵。

翔宇表示，受惠於消費者全面性消費升級趨勢創造的美容保養保健的美麗商機，帶動旗下DV保健食品及保養品保持良好的銷售表現，創造翔宇營收表現向上成長，累計2019年前3季營收達14.52億元，較去年同期成長6.11％，2019年上半年整體毛利率達52.31％，稅後每股盈餘為2.21元。

請繼續往下閱讀...

翔宇成立於2011年，並在2012年成立幹細胞實驗室進行幹細胞領域的相關研究，同年成功開發perfectin珀菲因完美因子，並以此突破性的生物科技產品添加於保養品中，自2016年開始公司推出第一款自有品牌保健食品《醇養妍》至今，目前在《喜樂纖》、《蔬暢輕飲》、《聰蓉活力飲》、《枸杞葉黃素飲》等保健食品加入銷售行列的推進下，保健食品營收占比已超過4成，貢獻公司整體營運穩健的成長動能。

另一方面，翔宇將耗時多年研發而成的perfectin珀菲因完美因子注入到100％日本原裝進口DV TOKYO美容保養系列，與東京醫美研究院共同推出世界第一款添加248種生長因子的肌膚保養品，並在去年底推出問市。

翔宇透過大數據分析等方式掌握消費族群喜好及回饋的精準行銷策略，並藉由知名藝人與網紅代言創造話題熱度及品牌力提升，成功創造DV TOKYO保養品的熱銷風潮，帶動今年前3季保養品營收有倍數的成長表現。

展望2020年，翔宇看好兩岸醫美保養龐大的市場商機，將持續強化旗下DV各項業務良好的發展空間，可望為公司整體營運注入穩定成長的活水。目前旗下擁有DV自有品牌多款美容保養品及保健食品，並持續進行新款研發及改良升級版產品推出，以期挹注整體營運保持良好的成長動能。

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