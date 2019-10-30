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台南市配件廠轉運站周遭淹水嚴重　許至椿要求一勞永逸排水方案

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台南市黃金地段配件廠轉運站周遭淹水重災區，台南市議員許至椿要求一勞永逸排水方案。

台南市黃金地段配件廠轉運站周遭淹水重災區，台南市議員許至椿要求一勞永逸排水方案。

記者林悅／台南報導

台南市配件兵工廠轉運站周遭長期淹水，市議員許至椿總質詢反應民怨，要求市府組跨局室專案小組，針對長北街、公園南北路淹水問題，進行短期截留和長期興建大箱涵的整體規劃，若預算不足，建議爭取前瞻計畫經費，以免未來的轉運站和藝術聚落運作出狀況。

許至椿指出，配件兵工廠用地是珍貴的黃金地段，市政府規畫為長途客運和公車轉運站，321藝術聚落也在旁邊，但因配件廠側溝的水東往西流，流到位於西門路邊民德國中對面的長北街，所以長北街一下雨就淹水，水瞬間就能聚集約30公分高，退的又慢，成了淹水重災區，是當地市民長期的夢魘。

許至椿說，目前市府短期的作法是將側溝做截留，此種做法只能治標不能治本，長期計畫花2億在公園北路興建大箱涵，但大箱涵水路要如何突破西門路，連結民德國中市府要好好下工夫，許至椿建議水利局、工務局應跨局室合作，不要只做公園北路，公園南路地勢也低，希望大箱涵的排水要做分流，並將配件廠轉運站外圍排水問題預做一勞永逸的整體規劃，預算若不夠請爭取前瞻經費。

許至椿也關心教育問題，他拿著國小教材質問教育局長鄭新輝，翻開國小五年級藝術與人文課本赫然發現，居然談的是兩性？第11課小傑的洋娃娃寫著，有男生身體卻有女生靈魂，國小學生成長過程沒有明確定位，不管好與壞都吸收無法過濾，為什麼不教正面的做人處事道理，教育局應跟教育部反映，多編排一些讓小朋友親身體驗的課程，以免小朋友吃到父母貼心處理的芭樂是無籽的。

市長黃偉哲答詢說，以前經濟不充裕，會說沒吃過豬肉也看過豬走路，現在這句話要改為沒看過豬走路也吃過豬肉，孩子不應當溫室花朵，禁不起風吹雨打，他相當同意台南市議員許至椿議員的看法。

許至椿更提到都市更新問題，台南市北門路跟和緯路交接處，也就是九六新村旁有塊空地，已閒置10多年，這塊地是軍方土地，缺乏妥善管理早就是治安和環境死角，為什麼不進行都市更新，多次反映，國防部就是聽不到基層心聲，請市政府代為反映民意。

黃偉哲市長就職1年，市議員許至椿也請他談談未來對台南市的規畫和願景。黃偉哲答說，未來會把重心放在交通建設、都市更新，中美貿易大戰後，台商開始回流，台南市政府也將積極招商引資，開闢工業區迎接鮭魚返鄉的台商。

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