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AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

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▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple無線耳機AirPods Pro今（30）日在美國、日本、香港等超過25個國家、地區正式開賣，《ETtoday新聞雲》記者在透過友人代購後，也入手了這款新耳機。

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro盒裝內容。（圖／記者邱倢芯攝）

首先，先來看看AirPods Pro的內容物，當中包含了耳機、說明書、充電殼、Type-C to Lightning充電線，以及其他不同尺寸的軟矽膠耳塞套。

▼AirPods Pro提供了不同尺寸的軟矽膠耳塞套選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
不僅命名方式與先前不同，此次推出的AirPods Pro充電殼、耳機造型也有別於以往；在充電殼的部分，外觀往「橫向」發展，體積也較前兩代的產品大了一些，不過記者個人認為，即便AirPods Pro「長大了」一點點，不過不至於影響攜帶的便利性。

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro外觀往「橫向」發展，體積也較前兩代的產品大了一些。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
而在耳機本體方面，這次的耳機較先前的AirPods短了一點，再加上這次採用入耳式的設計，所以AirPods Pro耳機看起來與寶可夢的「喇叭芽」相似，不過記者認為，本體並不會「太醜」。

除了外型比較短之外，AirPods Pro在這次也有很多細微不同處；舉例來說，耳機的波束成型麥克風變得比以往大（耳機黑色區塊），用以作為濾掉外部雜音的元件，而這次的波束成型麥克風較以往大，可更有效地為使用者濾掉外部雜音。

▼AirPods Pro波束成型麥克風變得比以往大，可更有效地為使用者濾掉外部雜音。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

耳機下方也特別設計了一塊小平面，這塊平面是力度感測區，壓一下接電話、播放音樂、暫停音樂，按兩下換歌，按三下回上一首歌。

▼耳機上的小平面是為力度感測區。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

在看完外觀後，就來試戴看看吧！AirPods Pro與手機的配對方式與先前一樣，只要在iPhone旁打開充電殼，手機就會瞬間跳出配對訊息。

▼AirPods Pro與手機的配對方式與先前一樣，只要在iPhone旁打開充電殼，手機就會瞬間跳出配對訊息。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

配對成功後、戴上耳機，你就可以徜徉在音樂的世界中了！AirPods Pro強打其降噪性，不過為了行走時的安全，耳機分別提供了「降噪」、「關閉」與「透明模式」三種選擇；而若是在配戴時想要更改模式，卻又不好使用手機更改的話，那麼只要長按上述提到的力度感測區，即可快速更換模式。

▼AirPods Pro提供了「降噪」、「關閉」與「透明模式」三種選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者在實際配戴上AirPods Pro後發現，這款耳機配戴性還算舒適，不過最令人驚豔的就是其降噪功能，在開啟降噪模式後世界彷彿瞬間靜音，這項功能在搭乘大眾交通工具時，勢必是一大利器。

而「關閉」與「透明模式」兩種選項有什麼不同？「關閉」比較像是你配戴AirPods 1或AirPods 2一樣，可以聽得到外面的聲音，不過外部聲響會有一點點悶悶的；不過若是你開啟透明模式，雖然還是可以聽得到一點音樂聲，不過透明模式會讓你可以流暢地與人交談，且不受耳機影響。

另外，Apple針對AirPods Pro還提供了一個貼心的設計，因為官方宣稱本次推出的耳機配戴舒適度提高，且還提供三種不同尺寸的耳塞套，為了讓使用者更確定當下使用的耳塞套適合自己，因此在系統端還提供「耳塞套服貼程度測試」。

▼系統端提供「耳塞套服貼程度測試」，以提醒目前的耳塞套是否適合你。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼只要點下這項「耳塞套服貼程度測試」，系統就會播放一段聲響，來測試目前配戴的耳塞套是否適合你。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
整體來說，這款耳機雖然定價對許多人來說看似偏貴，不過以實用性、配件等方面來說，其實價格不算太高昂。在實用性方面，其降噪功能可讓你在特定的環境當中找到一絲安寧，且如果不需要降噪功能時，你還可以任意關閉。而這次的配件上也算相當有誠意，這次隨附了Type-C to Lightning充電線，這款充電線在官網的定價就要590元，不僅可用在耳機快速充電，也可讓iPhone可同時享受到快充功能。

ET快訊
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