　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林炳利關心在地　盼將台史博館社區活化精神推廣到全市　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市副議長林炳利，認為台史博館該社區活化精神值得推廣到全市各區域，他也願意當推手加以協助。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市副議長林炳利，認為台史博館該社區活化精神值得推廣到全市各區域，他也願意當推手加以協助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

擁有400多戶透天住戶的安南區史博館社區，為凝聚住戶間的感情，貫徹當一輩子鄰居的精神，從2011年開始，每逢萬聖節時，社區住戶聯手舉辦各項萬聖節闖關活動，出錢出力辦摸彩，數百位大小朋友開心的玩在一起，度過一個開心的夜晚，副議長林炳利認為該社區活化精神值得推廣到全市，他願意當推手協助。

副議長林炳利表示，隨著社會的快速變遷，不管人與人之間的交流，或者是人與社區之間的互動，已由早年的雞犬相聞般的親近，演變成冷漠無視，而新開發位於安南區歷史博物館附近的史博館社區，進駐的住戶們為拉近彼此之間的距離，並設定要當一輩子的鄰居信念，很多熱心的住戶特地規劃在萬聖節辦理可以讓大小住戶都能參與的各項相關活動，從2011年開始到上週截止，總計辦了9年。

副議長林炳利指出，該活動每年舉辦時，光是參加的小朋友就有上百位，加上陪伴的家長，總計參與的人數數百位，每年的活動都熱鬧滾滾，住戶之間的默契與熟悉度越來越好，不僅平時可以呼喚鄰居一起結伴外出旅遊，連守望相助都發揮到極致，因為陌生的臉孔一進到社區內，即會被熱心關注，宵小難以遁形，無形之中對社區的發展與安全增加了一層防護。

由於近幾年親自參與史博館社區的各項活動並加以支援，副議長林炳利看到該社區因為整個社區精神活化所帶起的住戶凝聚精神與良好互動還有如同家人般的關心感情非常感動，他認為史博館社區的活化精神值得推廣到全市。

ET快訊
張嘉郡男友劈腿錄音檔曝光！W女爆哭吼「你說會戴套」
即／彰化女嬰急開刀！救護車19：15衝台大醫院　親友淚求讓道
李小璐與PG ONE「親密片」外洩！摟腰床邊接吻自拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市配件廠轉運站周遭淹水嚴重　許至椿要求一勞永逸排水方案

林炳利關心在地　盼將台史博館社區活化精神推廣到全市　

營造台東健康城市　無菸校園計畫頒獎

台東市威靈廟藏「千具骨骸」　部分體型高大疑為荷蘭人

北區國稅局引導境外資金回台投資講習　企業踴躍擠爆座談會場

林口長庚醫院辦萬聖節不搗蛋趴　癌童變裝走秀展自信

古謠傳唱　台東三所國小學童展成果

2019康軒盃台東超級鐵人賽　11月2日舉辦

美軍駐中東女戰士詐騙老梗又來了　警銀聯手讓大叔免破財

2男童思念媽媽　摸黑離開社福養機構尋母幸遇善警平安帶回

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

台南市配件廠轉運站周遭淹水嚴重　許至椿要求一勞永逸排水方案

林炳利關心在地　盼將台史博館社區活化精神推廣到全市　

營造台東健康城市　無菸校園計畫頒獎

台東市威靈廟藏「千具骨骸」　部分體型高大疑為荷蘭人

北區國稅局引導境外資金回台投資講習　企業踴躍擠爆座談會場

林口長庚醫院辦萬聖節不搗蛋趴　癌童變裝走秀展自信

古謠傳唱　台東三所國小學童展成果

2019康軒盃台東超級鐵人賽　11月2日舉辦

美軍駐中東女戰士詐騙老梗又來了　警銀聯手讓大叔免破財

2男童思念媽媽　摸黑離開社福養機構尋母幸遇善警平安帶回

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式世界就瞬間靜音

被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

馬大偉運彩解盤／NBA快艇@爵士 拆莊 買快艇

桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

太陽花國賠案北市警判賠110萬　律師團肯定北院：確認國家是加害人

董立文／韓國瑜為什麼不敢去美國？

蕭徐行／台灣哪有魔鬼？只是怕輸的人心裡有鬼

鍾文榮／哥買的不是AirPods Pro，是信仰！

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

地方熱門新聞

新北中興橋回堵！騎士塞路中間傻了

違法罰不怕　高雄勞工夜市11/11熄燈

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

遊學當交換生　韓國瑜：做好準備　一定讓你去

台東威靈廟藏「千具骨骸」　疑有荷蘭人

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

東山設咖啡大道成農友養套殺陷阱

市場攤商遭強索費用 警方依法偵辦

韓國瑜與青年座談：看到沒錢讀書的小孩心很痛

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

精確診斷胃食道逆流　花慈院設備再升級

地獄套房狂飄腐屍味！房東開門嚇傻了

拖網漁船破壞海洋資源　蘇澳海巡逮正著

更多熱門

相關新聞

板橋一區房價囊括3到6字頭　屋主挑錯時機認賠賣

板橋一區房價囊括3到6字頭　屋主挑錯時機認賠賣

新北市重劃區房價落差大，會根據建商口碑以及建築結構，反應在房價上，板橋不少社區出現賠售案例，包括「家麒文化A+」、「信義樂章」、「馥華原鄉」、「江翠ONE」等社區，近期都出現轉手賠售狀況，賠售金額在9~365萬元不等。

家中養大量蜜蜂　鄰居扯回：民俗療法要用

家中養大量蜜蜂　鄰居扯回：民俗療法要用

社區智慧升級　電梯數位佈告欄廣受好評

社區智慧升級　電梯數位佈告欄廣受好評

緝毒助房價中市警長：每坪漲6萬

緝毒助房價中市警長：每坪漲6萬

藝術家進駐創作　花蓮溝仔尾注入新活力

藝術家進駐創作　花蓮溝仔尾注入新活力

關鍵字：

林炳利台史博館社區活化精神

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面