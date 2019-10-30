林炳利關心在地　盼將台史博館社區活化精神推廣到全市　

▲台南市副議長林炳利，認為台史博館該社區活化精神值得推廣到全市各區域，他也願意當推手加以協助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

擁有400多戶透天住戶的安南區史博館社區，為凝聚住戶間的感情，貫徹當一輩子鄰居的精神，從2011年開始，每逢萬聖節時，社區住戶聯手舉辦各項萬聖節闖關活動，出錢出力辦摸彩，數百位大小朋友開心的玩在一起，度過一個開心的夜晚，副議長林炳利認為該社區活化精神值得推廣到全市，他願意當推手協助。

副議長林炳利表示，隨著社會的快速變遷，不管人與人之間的交流，或者是人與社區之間的互動，已由早年的雞犬相聞般的親近，演變成冷漠無視，而新開發位於安南區歷史博物館附近的史博館社區，進駐的住戶們為拉近彼此之間的距離，並設定要當一輩子的鄰居信念，很多熱心的住戶特地規劃在萬聖節辦理可以讓大小住戶都能參與的各項相關活動，從2011年開始到上週截止，總計辦了9年。

副議長林炳利指出，該活動每年舉辦時，光是參加的小朋友就有上百位，加上陪伴的家長，總計參與的人數數百位，每年的活動都熱鬧滾滾，住戶之間的默契與熟悉度越來越好，不僅平時可以呼喚鄰居一起結伴外出旅遊，連守望相助都發揮到極致，因為陌生的臉孔一進到社區內，即會被熱心關注，宵小難以遁形，無形之中對社區的發展與安全增加了一層防護。

由於近幾年親自參與史博館社區的各項活動並加以支援，副議長林炳利看到該社區因為整個社區精神活化所帶起的住戶凝聚精神與良好互動還有如同家人般的關心感情非常感動，他認為史博館社區的活化精神值得推廣到全市。