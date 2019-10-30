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美軍開發出「病發前48小時」預測疾病技術　準確率高達85%

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▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲未來美軍不怕生病？因為透過預測技術可在病發前48小時，預先做出處置。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

現代戰爭的勝負主要取決於誰的武器科技領先於對方，但是只要戰爭還需要靠人類參與的一天，參戰人員的健康就是必須考慮的因素之一。根據科技網站nextgov.com報導指出，美軍已經研發出一種能夠在病發前48小時，預測疾病的演算技術，目前已經能夠達到85%的準確性。

這個演算法稱為「威脅暴露快速分析」（Rapid Analysis of Threat Exposure RATE），是名叫皇家飛利浦的IT醫療公司（Royal Phillips）與美國國防部威脅降低管理局（The Defense Threat Reduction Agency DTRA）、國防創新部門（Defense Innovation Unit）共同合作研發的技術，目前已經能夠達到85%的預測準確度。

癌症,生病,病毒,醫院,感冒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲RATE演算技術對於感冒或生物武器都能做出預判。（圖／達志／示意圖）

DTRA研究團隊表示，這項技術可以在人員遭遇到感冒或生物武器攻擊時，可在症狀發作前48小時檢測患者的生命數據，得知是否感染疾病，例如在患者出現敗血症之前

皇家飛利浦公司則表示，演算法記錄了165種生物標的，並且收集了4.1萬個臨床病例，相關的醫療數據為皇家飛利浦公司的智慧財產權，美軍以租用的方式取得醫療數據。

RATE可透過穿戴裝置的非侵入性方式進行數據收集，取得包括心跳率、血氧濃度、血壓和體溫等數據。DTRA的研究團隊坦言目前的挑戰，目前還不知道如何在野外部署這些裝置，新裝備必須通過軍事評估程序，也就是學說、組織、培訓、物資、領導和教育、人員和設施（DOTMLPF）的評估程序，因為修改學說往往需要令人更信服的理由。

DTRA研究團隊稱，在接下來的2年會試圖帶進戰術層面，在個別士兵上實施，並且檢視是否需要在DOTMLPF程序中做變更，另外也會從退伍軍人、軍事醫院、取得更完善的數據模型。

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