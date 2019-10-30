　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲邑昇實業董事長簡榮坤。（圖／邑昇提供）

▲邑昇實業董事長簡榮坤。（圖／邑昇提供）

記者姚惠茹／台北報導

受惠轉型效益，邑昇實業（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，第3季繳出獲利創公司2014年底掛牌上櫃以來單季新高的成績單，單季合併營收3.24億元，年增9.89％；稅後淨利0.28億元，年增55.28％，每股稅後盈餘為0.82元，營運重回過去榮景。

董事長簡榮坤表示，邑昇歷經3年轉型優化調校，包含客戶類型調整、優化產品組合以提升高毛利產品之占比，以及製程改良等效益陸續發揮，在2018年成功轉盈後，更帶動今年前3季營收獲利同步成長，累計今年前9月合併營收9.15億元，稅後淨利0.61億元，EPS 1.83元，不但超越去年全年的獲利，今年前3季平均毛利率21.34％，更較去年同期提昇4.8個百分點。

請繼續往下閱讀...

邑昇本業為印刷電路板(PCB)研發產銷，2015年起積極轉型，自LED光電板轉進高階印刷電路板，成功切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展；另一重要業務項目則是LED行動照明產品，專攻歐美之運動休閒市場。

近年來邑昇致力於強化研發及製程能力，PCB產品主力為20層以下的印刷電路板，公司不斷在既有之技術基礎上提升技術層次及產品附加價值，並發揮少量多樣之彈性生產優勢，持續投入線圈板量產及腳踏車燈等產品開發，包括雷鑽製程、HDI控制用板搭配軟硬結合板、高階盲埋孔、高頻製程等，並擴及非標準客戶客製化製程開發。

此外，光電事業部近年的行動照明產品銷售比重也逐步拉升，邑昇所研發高流明及高安全性的自行車燈持續接獲歐美一線品牌廠訂單，公司也研發符合歐規的E-Bike智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈等。邑昇行動照明產品除了為歐美大廠ODM的主要夥伴，行銷全球逾15年的自有品牌「DOSUN」也是行動照明產品重要的發展主軸。

簡榮坤表示，第4季雖是傳統淡季，但在轉型效益持續發揮下，預期邑昇營運仍可維持雙位數之年增，全年獲利成長趨勢不變。

展望2020年，簡榮坤表示，PCB產業因5G及IoT等市場需求已呈現爆發性成長，公司將以追求高毛利之利基產品及客戶為核心策略；目前台灣桃園廠產能利用率約7成，仍有餘裕生產明年IPC的新訂單。

另一方面，現有LED行動照明產品的ODM訂單穩定，預計今年送驗的新產品在通過客戶認證後，明年第3季將會開花結果，對公司整體業績將有所挹注。整體而言，邑昇對未來持樂觀正向看法，目標獲利連年成長。

ET快訊
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

藝術拍賣分離課稅／財部次長吳自心：藝術市場萎縮原因　不只稅負

加油要快！專家預估下周油價再漲0.1元

9月製造業燈號持續衰退　台經院：以市場觀察Q4有望轉黃燈

藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊航次明年翻倍成長

中租旗下仲利國際3億美元聯貸到手　台新銀、澳盛銀主辦

台經院公布9月製造業景氣景氣燈號　續呈代表衰退的藍燈

聯發科財報激勵！股價突破408元　四年來新高

藝術拍賣分離課稅／國巨陳泰銘：稅負扼殺藝術30年　課得到稅再談公平

影／日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

藝術拍賣分離課稅／財部次長吳自心：藝術市場萎縮原因　不只稅負

加油要快！專家預估下周油價再漲0.1元

9月製造業燈號持續衰退　台經院：以市場觀察Q4有望轉黃燈

藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊航次明年翻倍成長

中租旗下仲利國際3億美元聯貸到手　台新銀、澳盛銀主辦

台經院公布9月製造業景氣景氣燈號　續呈代表衰退的藍燈

聯發科財報激勵！股價突破408元　四年來新高

藝術拍賣分離課稅／國巨陳泰銘：稅負扼殺藝術30年　課得到稅再談公平

影／日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

投資客現蹤新莊最熱區！7個月買賣40年老公寓　竟大賺逾300萬

三總「血液淨化智慧臨床場域」揭牌　導入AI讓換血更安全！

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

財經熱門新聞

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

即／美聯準會宣布降息1碼

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

有債務也不怕！　勞動部一招讓勞保年金不怕被扣押

台積電突破300元大關 市值7.7兆

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

台積電3奈米新廠是吃電怪獸

台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

更多熱門

相關新聞

新一季10大爆紅股號出爐！　5G、AirPods、面板最吸睛

新一季10大爆紅股號出爐！　5G、AirPods、面板最吸睛

中美貿易戰的持續對峙局勢及美國總統川普關稅新政策，令2019年第三季全球股市震盪起伏，Yahoo奇摩股市App剖析最受網友關注的台灣股市標的，第三季以5G概念股、AirPods供應鏈成為股民最有興趣的關鍵字。

先探／PCB全面逆襲

先探／PCB全面逆襲

瀚宇博斥資24.38億　取得嘉聯益24%股權成最大股東

瀚宇博斥資24.38億　取得嘉聯益24%股權成最大股東

瀚宇博、嘉聯益30日同步停牌　市場臆測雙方將有合作案

瀚宇博、嘉聯益30日同步停牌　市場臆測雙方將有合作案

中美貿易戰衝擊　鉅橡6月營收0.97億元不如預期

中美貿易戰衝擊　鉅橡6月營收0.97億元不如預期

關鍵字：

邑昇PCB

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面