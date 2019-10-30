轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

▲邑昇實業董事長簡榮坤。（圖／邑昇提供）

記者姚惠茹／台北報導

受惠轉型效益，邑昇實業（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，第3季繳出獲利創公司2014年底掛牌上櫃以來單季新高的成績單，單季合併營收3.24億元，年增9.89％；稅後淨利0.28億元，年增55.28％，每股稅後盈餘為0.82元，營運重回過去榮景。

董事長簡榮坤表示，邑昇歷經3年轉型優化調校，包含客戶類型調整、優化產品組合以提升高毛利產品之占比，以及製程改良等效益陸續發揮，在2018年成功轉盈後，更帶動今年前3季營收獲利同步成長，累計今年前9月合併營收9.15億元，稅後淨利0.61億元，EPS 1.83元，不但超越去年全年的獲利，今年前3季平均毛利率21.34％，更較去年同期提昇4.8個百分點。

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邑昇本業為印刷電路板(PCB)研發產銷，2015年起積極轉型，自LED光電板轉進高階印刷電路板，成功切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展；另一重要業務項目則是LED行動照明產品，專攻歐美之運動休閒市場。

近年來邑昇致力於強化研發及製程能力，PCB產品主力為20層以下的印刷電路板，公司不斷在既有之技術基礎上提升技術層次及產品附加價值，並發揮少量多樣之彈性生產優勢，持續投入線圈板量產及腳踏車燈等產品開發，包括雷鑽製程、HDI控制用板搭配軟硬結合板、高階盲埋孔、高頻製程等，並擴及非標準客戶客製化製程開發。

此外，光電事業部近年的行動照明產品銷售比重也逐步拉升，邑昇所研發高流明及高安全性的自行車燈持續接獲歐美一線品牌廠訂單，公司也研發符合歐規的E-Bike智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈等。邑昇行動照明產品除了為歐美大廠ODM的主要夥伴，行銷全球逾15年的自有品牌「DOSUN」也是行動照明產品重要的發展主軸。

簡榮坤表示，第4季雖是傳統淡季，但在轉型效益持續發揮下，預期邑昇營運仍可維持雙位數之年增，全年獲利成長趨勢不變。

展望2020年，簡榮坤表示，PCB產業因5G及IoT等市場需求已呈現爆發性成長，公司將以追求高毛利之利基產品及客戶為核心策略；目前台灣桃園廠產能利用率約7成，仍有餘裕生產明年IPC的新訂單。

另一方面，現有LED行動照明產品的ODM訂單穩定，預計今年送驗的新產品在通過客戶認證後，明年第3季將會開花結果，對公司整體業績將有所挹注。整體而言，邑昇對未來持樂觀正向看法，目標獲利連年成長。