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證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

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▲▼ 證交所108年度證券商ETP交易及造市競賽頒獎。（圖／證交所）

▲ 證交所108年度證券商ETP交易及造市競賽頒獎典禮合影。（圖／證交所提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由臺灣證券交易所、證券商公會及投信投顧公會共同舉辦的「108年度證券商ETP交易及造市競賽」，今（30）日於臺灣證券交易所101大樓舉行頒獎典禮，邀請多位重量級貴賓出席，頒發出8個獎項。

本次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會證期局副局長張振山蒞臨，並與證券商公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會秘書長黃良瑞、期貨商公會副理事長孫天山等貴賓，及證交所總經理簡立忠、副總經理林長慶、陳麗卿、羅贊興擔任頒獎人。

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出席的得獎證券商包括合庫證券董事長胡富雄、臺銀綜合證券總經理江士田、新光證券總經理李建霆、日盛證券總經理黃進明、宏遠證券總經理林禎民及多位得獎證券商代表，更為隆重的典禮增添光彩。

證交所總經理簡立忠表示，本次活動係希望透過各證券商推廣具有成本低、投資便利及分散風險等特色之ETF與ETN，增加投資人對商品之認識，進而鼓勵發行人持續發行更多優質商品，豐富市場產品線，提供投資大眾更多選擇。證交所將攜手券商、投信等相關機構，持續發展多元商品，讓臺灣的資本市場更加茁壯

本次頒獎典禮頒發ETF貢獻獎、ETN貢獻獎、臺股ETF揚升獎、ETF比重獎、臺股ETF造市獎、ETF國際獎、ETF客戶獎及ETF進步獎共8個獎項。ETF貢獻獎與ETN貢獻獎兩大獎項由元大證券經紀部及富邦綜合證券台北分公司獲得冠軍殊榮，臺股ETF揚升獎、ETF比重獎及臺股ETF造市獎分別由凱基證券台北分公司、永豐金證券潮州分公司及永豐金證券策略交易部獲得第一名；ETF國際獎與ETF客戶獎則分別由凱基證券台北分公司及新光證券奪冠。

頒獎典禮中播放得獎證券商的感言影片，藉由影像畫面讓得獎證券商陳述得獎心得。各得獎證券商不但積極參賽，也踴躍出席頒獎典禮，用團呼搭配標語、立牌等道具來助陣。證交所表示，希望藉由本次活動的舉辦，激勵證券商發揮專業和服務的精神。

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