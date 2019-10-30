太陽花國賠案北市警判賠110萬　律師團肯定北院：確認國家是加害人

▲太陽花國賠案，北院10/30判北市警須賠110萬餘元，司改會於庭外召開記者會，肯定北院判決。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

2014年太陽花學運期間，台北市警方於324在行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告。北院10月30日判賠14人110萬餘元，司改會律師團及當事人聽判後，在法院外召開記者會，肯定北院勇於判賠，更因此確定國家就是加害人，希望未來不要再發生324這樣的事情。

當事人於庭外感嘆，政府是人民的公僕，應接受民眾的訴求，當初的「服貿事件」就是個緊急狀況，政府機關不應以「下班時間」推託，學運發起後，訴求未被接受，反而發生323、324這樣的暴力事件，實在不應該，事隔多年，每當在庭上看到蒐證影片時，身上的疤痕仍隱隱作痛，對於今日的判決，是喜憂參半。

前立委周倪安感性發言，今天的判決，對於受害者來說，只是一個象徵性的、遲來的轉型正義，希望員警未來執勤時，能依法執行，讓人民有捍衛民主、人權的權利，希望國家能以此事為借鏡，讓台灣在執法上能更進步。

律師團表示，當事人所在意的，從來不是國賠金額的多寡，而是在大規模國家暴力事件後，過錯是否能被承認、追究？我們是否能建立人權國家，應有的集會遊行執法尺度？這些才是打這場官司的初衷；至於遭駁回部分，律師團拿到判決書後，會與當事人再討論。

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