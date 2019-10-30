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購物平台推「復刻台劇」搶吸雙11人氣　AR試眼妝、唇頰彩再抽1年份彩妝

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▲▼蝦皮購物,樂天市場,東森購物,雙11,1111。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物打造「11.11最強購物節」，預計11/1將獻上經典台劇復刻串燒，磁吸消費者和網友目光。（圖／蝦皮購物提供）

記者萬玟伶／台北報導

蝦皮購物迎戰雙11，近日也將推出「４重娛樂企劃」揭開雙11序幕。預計在11/1（五），蝦皮購物最強小編將會為台灣消費者獻上「最強戲劇復刻──經典戲劇串燒」，重現七部國台語強檔戲劇，包含麻辣鮮師、紫禁之巔、流星花園、台灣霹靂火、夜市人生等，除了找來原劇演員謝祖武、GINO帥氣出演，超強模仿達人「阿翰PO影片」更會客串演出。

在蝦皮購物shopping彩妝之前竟然還能先試妝！「巴黎萊雅L'Oréal Paris」、「媚比琳Maybelline」及「NYX Professional Makeup」保留今年7月導入的「AR技術模擬唇彩」試色，現在更全新上線「眼妝」及「頰彩」試色功能，一鍵即可「開始試色」。11/4（一）～11/14（四）試妝下單還有機會獲得價值8,000元的1年份彩妝。

▲▼蝦皮購物,樂天市場,東森購物,雙11,1111。（圖／業者提供）

▲想入手Apple AirPods 2卻買不下手，或許可等限時優惠搶購一波。（圖／樂天市場提供）

歡慶來台11年的樂天市場，近日也宣布加入雙11戰局。11/1～11/13舉辦的「樂天雙11購物節」，整理出多數消費者心目中的夢幻逸品，包括家電、美食、嬰幼兒商品，將在活動期間限時打出4折起的搶購活動。

必搶商品包括，11/1～11/12每天晚上23：00點開搶的Apple iPhone 11 Pro 64G，將以特價17,950元、下殺5折的優惠吸買氣。想入手Apple AirPods 2的人正好可搶11/02（六）早上11：00與11/10（日） 下午13：00，樂天獨家5折、特價2,645元。此外，熱賣家電Dyson HP04 涼暖空氣清淨機和V11 SV14無線吸塵器也相繼推出5折搶客。飛利浦氣炸鍋、辻利濃茶卷、日本境內版一級幫尿布、奇哥Joie0-7歲成長型安全座椅等，也將在活動期間內限時開搶，挑戰全台最殺價位。

東森購物（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物雙11暖身活動11/1起跑，從iPhone、Dyson到居家必備的洗衣精、衛生紙，讓人一站就買齊。（圖／翻攝自東森購物網）

去年在雙11單日創下破2億業績的東森購物，今年也在11/1（五）展開暖身活動，指定時間祭出1,111折價券讓消費者搶購，天天打卡可領11枚東森幣。銷售熱度有增無減的iPhone，最低85折就可入手、iPad限時搶購8,888元起、三星手機最高可現折3,310元。

針對高達100多個品牌的家電商品，東森購物也貼心祭出廚電節、洗冰節及吸塵節，讓消費者更直覺地找到想要的商品，包括LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等，更加碼天天搶限量8折商品。居家類商品在活動期間，全品類3折起，白蘭洗衣精組只要1,111元、限量東風衛生紙（90抽x10包x6串）買1送1也只要1,111元，幫家裡備齊生活消耗品就趁這一波。

►不等雙11，隨時都可買！

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