　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者李瑞瑾／台北報導

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」，希望開放國內企業也可以在OBU（國際金融業務分行）開戶，央行對此表示，這需要跨部會、跨機構研議，並非央行單方面可以決定。

金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，主委顧立雄表示，目前盤點16項商品可進一步開放，其中有8項與匯率、利率有關，因此近日會與央行研商，考量在某種程度的控管下，開放國內企業也可以在OBU開戶，但仍要與央行討論，有利於台商將台灣作為資金調度中心。

請繼續往下閱讀...

針對金管會所提，央行今（30）日表示，金管會與央行同為金融業務之主管機關，相關鬆綁事項須雙方共同研議規劃達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後始得開放，並非央行單方面可以決定。

此外，央行指出，近期金管會與央行將就相關議題及開放之項目與範圍廣泛交換意見，以取得共識，共同推動；在金融穩定前提下，央行向來支持金融自由化與創新發展，亦期待國內財富管理業務得以蓬勃發展。

央行官員指出，並未看到顧立雄所提及8項涉及外匯業務的議題，並且強調，這不是央行可以自行決定，除了會與金管會研議之外，也需要了解所涉及的券商、投信、銀行方面看法，牽涉範圍廣，需要跨部門、跨機構達成共識，並訂定適度的配套措施、討論怎麼訂，訂下之後才能共同推動。

顧立雄昨日表示，過去台灣以OBU作為台商資金調度中心，但現今OBU的業務及功能是否能支撐台商資金調度及財富管理的中心，而台商在台灣境內也有實體企業和資金流動需求，若OBU與DBU（外匯指定銀行）之間能夠更流通，有利於台商將台灣作為資金調度中心，因此考量在某種程度的控管下，國內企業也可以在OBU開戶，像是不能做存款業務等，但仍要與央行討論。

ET快訊
張嘉郡男友劈腿錄音檔曝光！W女爆哭吼「你說會戴套」
即／彰化女嬰急開刀！救護車19：15衝台大醫院　親友淚求讓道
李小璐與PG ONE「親密片」外洩！摟腰床邊接吻自拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期...若新系統惡化可能降評

港股投資入門：認識香港股市指標「恒生指數」與期貨

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

證券業首創！兆豐證投入上百萬研發迎賓機器人「小貝」　今起亮相14間據點

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

影／統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期...若新系統惡化可能降評

港股投資入門：認識香港股市指標「恒生指數」與期貨

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

證券業首創！兆豐證投入上百萬研發迎賓機器人「小貝」　今起亮相14間據點

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

影／統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

企聯射箭／季後賽11月2日登場　青年隊、台南搶老四

DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

男友「需要私人空間」禁看手機…小小瑜起疑一查「抓包爽劈7女」

翻轉西區門戶再下一城！北車清代遺址將都更　開發規模逾200億

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式世界就瞬間靜音

被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

馬大偉運彩解盤／NBA快艇@爵士 拆莊 買快艇

桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

財經熱門新聞

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

日圓匯價再刷新5個月來新低紀錄！　換新台幣5萬多賺到3200元

6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

老謝買台積電送母　6萬元變900萬元

台積電3奈米新廠是吃電怪獸

台積電蓋電廠　可能跌近大坑

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

Uber將成立新部門Uber Money　跨足金融服務產業

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

核四燃料棒疑又送出一批　台電：沒有聽說此事

台新街口聯名卡搶市　綁卡支付最高送100%

更多熱門

相關新聞

壽險業買債券ETF新公式出爐　最快今年底上路

壽險業買債券ETF新公式出爐　最快今年底上路

金管會今（29）日預告，調整保險業計算資本適足率方式，壽險業投資台幣計價的海外債券，將增加匯率風險係數為6.61%，若投資海外已開發或新興市場債券，風險係數分別為6.33%、8.35%，預告期為30天，預計今年底上路。

金管會新規　禁止保險業資金繞道介入經營

金管會新規　禁止保險業資金繞道介入經營

台幣狂升　壽險業9月匯損338億創31個月新高

台幣狂升　壽險業9月匯損338億創31個月新高

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　

顧立雄面試尹崇堯是哪招？南山內部滿頭問號「金管會怎麼敢用？」　

關鍵字：

央行中央銀行金管會顧立雄媲美星港財富管理方案OBU

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面