金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者李瑞瑾／台北報導

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」，希望開放國內企業也可以在OBU（國際金融業務分行）開戶，央行對此表示，這需要跨部會、跨機構研議，並非央行單方面可以決定。

金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，主委顧立雄表示，目前盤點16項商品可進一步開放，其中有8項與匯率、利率有關，因此近日會與央行研商，考量在某種程度的控管下，開放國內企業也可以在OBU開戶，但仍要與央行討論，有利於台商將台灣作為資金調度中心。

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針對金管會所提，央行今（30）日表示，金管會與央行同為金融業務之主管機關，相關鬆綁事項須雙方共同研議規劃達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後始得開放，並非央行單方面可以決定。

此外，央行指出，近期金管會與央行將就相關議題及開放之項目與範圍廣泛交換意見，以取得共識，共同推動；在金融穩定前提下，央行向來支持金融自由化與創新發展，亦期待國內財富管理業務得以蓬勃發展。

央行官員指出，並未看到顧立雄所提及8項涉及外匯業務的議題，並且強調，這不是央行可以自行決定，除了會與金管會研議之外，也需要了解所涉及的券商、投信、銀行方面看法，牽涉範圍廣，需要跨部門、跨機構達成共識，並訂定適度的配套措施、討論怎麼訂，訂下之後才能共同推動。

顧立雄昨日表示，過去台灣以OBU作為台商資金調度中心，但現今OBU的業務及功能是否能支撐台商資金調度及財富管理的中心，而台商在台灣境內也有實體企業和資金流動需求，若OBU與DBU（外匯指定銀行）之間能夠更流通，有利於台商將台灣作為資金調度中心，因此考量在某種程度的控管下，國內企業也可以在OBU開戶，像是不能做存款業務等，但仍要與央行討論。