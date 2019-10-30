國民黨無異議通過開除黨籍　李縉穎：尊重、深表遺憾

記者陳家祥／台北報導

國民黨30日中常會無異議通過開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化縣立委的陳杰黨籍案；黨務人士直言，兩人脫黨參選事證明確，中常會無異議通過此案。對此，李縉穎受訪表示，不會感到失望，尊重國民黨的決議，個人也深表遺憾。

李縉穎表示，自己在2017年加入國民黨，時值國民黨最低谷之際，本來是希望以年輕人的熱情跟理想，把年輕人的聲音帶進去給國民黨知道，希望能改造國民黨。但是後來國民黨的環境確實不如預期，最後也是在台北市政府實踐理想與抱負。

▲李縉穎、蔡沁瑜受訪說明遭國民黨開除黨籍一事。（圖／記者陳家祥攝）

目前李縉穎剩下的黨籍為前老闆台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，他表示，當初會加入就是因為民眾黨自詡柔性政黨，「這些年我們看到台灣社會的氛圍是政黨界線越來越模糊，大家對第三勢力也有期待，我也算是認同民眾黨關於柔性政黨以及想為人民做事的理念」。

至於為何會以無黨籍參選？李縉穎說，最重要原因是因為不希望有政黨的包袱，也希望大家更注重候選人本人的特質、形象以及理念，希望用無黨籍、自己的理念跟形象，來受到基層選民認同。

李縉穎強調，被國民黨開除黨籍一事，絕對不會影響到市長柯文哲以及鴻海董事長郭台銘間的合作。他也預告，11月9日郭柯將再度合體，一起出席前進辦公室的成立大會站台。

另外，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，李縉穎是個案，「有關國民黨黨籍處理的問題，一直以來是國民黨的家務事，我們不干涉」；而是否影響郭董跟國民黨的關係？蔡說，目前來講不會，藍營立委如果有站台需要或認同理念，都會再進行評估去站台輔選。



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