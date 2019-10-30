假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

▲前國防部政戰總隊長王光遠將軍妻子楚瑞芳自稱華固建設高層，騙多名房地產商投資，詐騙所得高達上億。（圖／取自Pixabay）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

前國防部政戰總隊長王光遠將軍妻子楚瑞芳，和另名彭姓男子合作自稱華固建設公司高層，以將出任下任董事長名義騙林姓等房地產商投資，詐騙總額約1億元。華固建設知情後控告楚女妨害名譽，楚女稱自己才是受害者，跑到華固建設下發傳單喊冤，華固憤而再向刑事局提告加重毀謗，北檢依妨害名譽罪嫌起訴楚女。

王光遠將軍妻子楚瑞芳和彭姓男子合作，2人自稱華固建設公司高層，以將出任董事長名義騙房地產商投資，表示未來華固將整合台北市和平東路、樂業路口周邊的一塊土地。當時，楚女為取得房地產商信任，還親筆寫下「承諾書」，以手印在上方蓋章，感謝投資者挹注資金。

楚女的天花亂墜後來總共吸引超過20名房產商投資，不法所得高達上億元。華固建設在知情後相當震驚，發出律師函澄清絕無此事，強調董事長完全不認識楚女，對於她在外招搖撞騙的事毫不知情，向她提出妨害名譽告訴。

楚女得知被告後，氣得親自跑到華固建設樓下發傳單，向路人喊冤，表示自己才是受華固建設詐騙的受害者。華固對楚女行徑感到無奈，憤而向刑事局再提出加重毀謗告訴，北檢依妨害名譽罪嫌起訴楚女，讓她又再吃上了一筆官司。

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