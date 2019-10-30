華聞快遞／第二屆進博會11月5日開幕　凸顯五大亮點

▲第二屆進博會11月5日開幕。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：第二屆進博會11月5日開幕 凸顯五大亮點

第二屆進博會11月5日在上海開幕，相比第一屆，第二屆進博會規模更大。目前，已有超過170個國家和地區的3000多家企業50多萬採購商報名；其中，美國企業的參展數量達到了192家，年增率增長18%，展覽面積達位列第一。（中新網）

《北京》：今年前三季大陸新增減稅降費17834億元人民幣

今年前三季，大陸累計新增減稅降費17834億元人民幣，其中新增減稅15109億元人民幣，新增社保費降費2725億元人民幣。（中新網）

《山東》：威海招才引智 促高品質發展

為最大限度匯聚人才、集聚資源，今年以來，威海市打造了威海「英才計畫」升級版，優化配置政策「工具箱」，努力打造支持創新創業的政策福地。（新華社）

《北京》：前三季大陸網上零售額達7.32萬億元人民幣

大陸電子商務司負責人表示，2019年前三季，中國網路零售市場保持平穩較快增長，網上零售額達7.32萬億元人民幣，年增率增長16.8%。（中新網）

▲前三季大陸網上零售額達7.32萬億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：廣東自貿試驗區吸引1.5萬家港澳資企業入駐

以「開放創新，互聯互通」為主題的2019年世界自貿區（橫琴）論壇29日在珠海開幕。廣東省商務廳黨組成員、中國（廣東）自由貿易試驗區工作辦公室副主任陳廣俊表示，廣東自貿試驗區總體呈現良好的發展勢頭，「廣東自貿試驗區累計入駐1.5萬家港澳資企業，區內港澳青年創新創業團隊超過400家。」（中新網）

《青海》：文化旅遊產業走向規模化

青海省文化旅遊廳日前表示，青海文化產業當前正朝著規模化、集約化、專業化方向發展，旅遊消費開始走向大眾化、常態化、多樣化，全省文化和旅遊產業由「從無到有」走向「從有到優」。（工人日報）

《江西》：江西積極打造物聯網發展新優勢

「物聯江西」建設1年來，江西省市場監管局以構建「五型」機關為契機，迅速行動，交出了一份亮麗的答卷。（工人日報）

《上海》：上海技術交易所年內揭牌成立 為科創板培育上市企業

上海數字經濟創新峰會29日舉行。峰會公佈，上海技術交易所年內將揭牌成立，今後將聯動長三角各地的科技大市場，為科創成果對接資本提供標準化交易平台，同時也為科創板做上市企業的技術培育。（新民晚報）

▼青海文化旅遊產業走向規模化。（圖／翻攝自中新網）