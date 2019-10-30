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台指期開低走高　分析師：美股若回穩...台指期可望再創新高

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▲▼台指期今（30）日以11338點作收，上漲13點，與現貨相較，逆價差42.28點。（圖／擷取至期交所官網）

▲台指期今（30）日以11338點作收，上漲13點，與現貨相較，逆價差42.28點。（圖／擷取至期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（30）日以11338點作收，上漲13點，與現貨相較，逆價差擴大到42.28點。展望後市，永豐期貨副總廖祿民分析，雖然昨天外資買超，但今日整體動作就不大了，盤中也能看到楠梓電（2316）續跌，個股的波動都滿大的，且最近慢慢出現量縮觀望的情況，因此可以看出來，投資人多半都是呈現保守觀望的態度。

廖祿民表示，台指期今日開低走高，如果從個股來看，雖然楠梓電跌停，不過台郡（6269）似乎有接棒的情況出現。此外，這兩天的五日線開始慢慢走平，指數一直在附近震盪，但盤勢總是慢慢會進入多空攤牌的關鍵時刻。

請繼續往下閱讀...

萬寶投顧執行長王榮旭指出，由於今天是摩台指結算日，外資今日現貨出現買超，感覺是摩台指刻意拉高結算的情況，且今天台積電有刻意被拉抬的情況。反觀今日亞股大多是下跌，應是因為中美貿易戰的關係，目前看來有可能會延長簽訂協議的時間，但台股應該會受惠於轉單效應的影響，因此利空的情形也會比較鈍化。

王榮旭表示，雖然今天台指期開盤有小幅下跌，但普遍來說，行情都還算是穩定，且今天最終也是逆勢收紅。對於明日的台指期走勢，因今天的量並沒有失控、沒有開高走低，基本上，整個盤勢來看還算是合理，因此今晚美股走勢，就會直接影響到明天台指期的走勢，主要是美股昨天是走跌，如果今天美股回穩，台股可能有機會在明天再創29年新高，可以帶動指數的上漲。

最後，王榮旭透露，指數目前也無大幅震盪的空間，主要應該會以震盪為主，也有望刷新前幾天新高的紀錄。

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