W女公開24分鐘錄音檔！爆哭嘶吼張嘉郡男友「你說會戴套」：竟只把我當慰藉

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雲林縣新聞處前處長周柏吟遭踢爆，在與雲林縣長張麗善姪女、前立委張嘉郡交往的同時，還隱藏有女友的事實與另名從事編劇的W女大搞曖昧。此外，稍早W女就在臉書公開自己與周柏吟的24分鐘對話錄音檔。

從兩人的對話中可聽見，W女對周隱瞞已經有女友一事，感到相當無法諒解，而周在過程中也不斷道歉，W女提到，「7月那時候你在北京你不是住院？我問你喜不喜歡我，你說喜歡啊！ 然後還說你沒有女朋友，我們都有對話紀錄啊！你不要騙我啊！你就直接跟我說，你有女朋友就好了啊！我知道你很痛苦，可是你女朋友讓你很痛苦，不干我的事啊，我一直把你當朋友啊，我是喜歡你啊，但你不要故意說那種來釣我的話，然後讓我對你心動」

▲W女公開24分鐘錄音檔。（圖／翻攝臉書）

周柏吟在電話中不斷道歉，聲稱自己沒有要釣W女的意思，但W女聽到後更是忍不住大喊，「那幹嘛還跟我上床啊！我一直在掙扎，但你真的是我人生最大汙點...且那時候是我去參加法會的時候欸，那個禮拜....你你你！你讓我覺得我去修佛好像很可笑，你幹嘛裝單身？」

此外，W女也說，「上床時你跟我說，你現在真的沒有女友，我說你要戴保險套，你說好，結果你沒有，我說我會懷孕，你說你會負責，但你沒有，你從頭到尾都故意耍我，如果你真的不想騙我，你不會做這種事，周柏吟你第一次讓我覺得自己像白癡。」

兩人24分鐘的超長錄音檔，講的內容其實大同小異，而W女講到激動處，還忍不住失聲爆哭，「我自命清高，因為我有很高的道德潔癖，我沒辦法接受這種，我不知道怎麼懺悔，你讓我不敢相信人，你以前剛認識我時，還祝福我說，祝我不要遇到爛桃花，你就是一個爛桃花。」而她也說，「上床時你說你喜歡我，我知道真相後，你跟我說你只把我當慰藉。」

▲周柏吟與張嘉郡交往。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

W女也氣得說，「一個有女朋友的人，你來告訴我你喜歡我，而且你們還快結婚了，全雲林人都知道，全雲林媒體都知道，你知道從朋友那裡知道真相有多羞恥，你們快快樂樂結婚然後呢？好像走在路上就會飛來一顆石頭，把我砸得滿頭包，我為什麼人生都要這麼悲慘啊？我從來不去招惹有對象的人，為什麼你要這樣？」

對於W女的質疑，周柏吟僅是不斷道歉，「都是我的錯」、「對不起，請你原諒我」、「對不起我做錯了，我沒有要逃避任何事情，我覺得你誤會了」。

電話的最後，W女提到，「我很後悔喜歡上你周柏吟，非常非常非常，早知道一直當朋友就好，早知道你告訴我你有女朋友就好了，我們的關係永遠都不會越界，我身體不舒服我不要講了。」對此，周柏吟則回應，「對不起，你先休息」。

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