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證券業首創！兆豐證投入上百萬研發迎賓機器人「小貝」　今起亮相14間據點

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▲▼ 兆豐證迎賓機器人「小貝」,兆豐證券董事長陳佩君,精誠資訊總經理林隆奮。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 兆豐證迎賓機器人「小貝」。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

兆豐證券與精誠資訊攜手推出迎賓機器人「小貝」，是全台證券業首創的迎賓機器人，兆豐證券董事長陳佩君表示，機器人金融科技領域技術，期望能帶給客戶更多高品質服務。

小貝機器人的四項主要功能包含「迎賓接待」、「智能應答」、「股價查詢」、「商務導覽」。兆豐證券經紀業務本部協理金元宇指出，迎賓接待功能除了會打招呼、提醒客戶收盤與開盤時間，或是宣傳公司行銷活動之外，更會以人臉辨識預先作好腳本，透過識別男、女、年齡，針對個別客戶做特定行銷。

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智能應答功能方面，小貝可以實現一問一答，向客戶報告各項投資理財或線上作業化問題。以語音語意作為引擎，解答客戶投資理財、或是臨櫃作業申辦問題；透過後端的大數據分析，還可了解哪些問題常被問到，迅速改善服務。

此外，機器人亦提供股價查詢功能，透過接收客戶語音查詢，即時提供個股走勢；包含收盤價與盤中波動，漲跌幅、走勢、成交量等，機器人臉上（螢幕）也會顯示走勢圖。

▲▼ 兆豐證迎賓機器人「小貝」,兆豐證券董事長陳佩君,精誠資訊總經理林隆奮。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 機器人取名「小貝」，除了因為機身為貝殼白色之外，也借用「貝」字象徵的財富。（圖／記者李瑞瑾攝）

而在商務導覽部分，則是將功能界定在宣導方面，包含洗錢防制宣導、盤中逐筆交易宣導，或是協助推廣公司產品與服務等。透過客製化編程工具，可以在特定時間下有客製化行為，並且具有特定腳本，可主動向客戶問出「希不希望了解借券」，並提供相關網頁的二維碼給客戶解答。

陳佩君指出，機器人可以重複做同質性高的工作，替營業同仁省下時間，這些時間就能讓同仁提供給客戶更人性化、更有溫度的服務，像是理財配置諮商等，不只對金融科技轉型有相當助益，也給客戶更多高品質服務，為客戶、公司創造雙贏。而本次推出迎賓機器人預計先引進14間據點，後續會看實行成效再規劃是否增減。此外也大致透露，本次與精誠共同研發的機器人投入了上百萬元。

▲▼ 兆豐證迎賓機器人「小貝」,兆豐證券董事長陳佩君(左),精誠資訊總經理林隆奮(右)。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 兆豐證券董事長陳佩君（左）、精誠資訊總經理林隆奮（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

精誠資訊總經理林隆奮表示，隨著金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，都具有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈來愈緊密，精誠從三大通路協助兆豐證券提供更好的客戶體驗，未來將持續合作推出更多AI情境應用，帶動金融科技應用創新。

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