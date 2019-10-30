Apple拚了　申辦學生Apple Music方案就免費看Apple TV+

▲Hailee Steinfeld在自己的Instagram限時動態上公布學生Apple Music與Apple TV+捆包促銷方案。（圖／翻攝自IG）

記者邱倢芯／台北報導

Apple為了即將上線的Apple TV+將會針對學生提供一套捆包方案，也就是只要有申請Apple Music學生方案，就可以免費獲得收看Apple TV+的服務。這項消息是由演出《歌喉讚2》、《大黃蜂》的女星，海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）在自己的Instagram限時動態上所公布。

Apple TV+服務即將在本週五（11/1）上線，Apple官方無預警地拋出這項捆包方案，無疑是為了衝刺一波會員數。

話雖如此，不過現在價格等細節尚不清楚，如果是按照以往的Apple Music學生方案比照收費，那麼一個人一個月需繳交台幣70元的訂閱費。而學生方案往往適用的對象僅訂閱的學生一人，因此若是比照辦理，那麼這項捆包方案中的Apple TV+服務，想必也將不提供家庭/多人共享。再者，目前官方並沒有宣布這項學生促銷方案何時會結束。

而針對一般的Apple Music會員（包含個人與家庭方案），目前尚未聽聞有任何的捆包促銷方案。不過據傳現在相似的促銷方案正在開發中。

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