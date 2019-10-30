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AI助攻！電商雙11力拚業績翻倍　免消費抽iPhone11、百萬賓士1111元起標

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▲▼Yahoo,奇摩,雙11,1111,拍賣,東森購物。（圖／記者萬玟伶攝）

▲Yahoo奇摩集結旗下的購物中心、超級商城和拍賣3平台，合力搶攻雙11商機。

記者萬玟伶／台北報導

迎接雙11超殺優惠戰，Yahoo奇摩旗下的購物中心、超級商城和拍賣3平台，從11/1起就展開一波波暖慶活動，包括狂灑億元紅包，1元押寶把最夯手機iPhone11、PS4、掃地機器人帶回家，刷卡最高送8萬，消費滿額抽郵輪行等豪華好禮，甚至只要逛逛平台，不用消費，就能把iPhone11抽回家。今年Yahoo奇摩也宣布投資破億元的全新自動化大倉成立，目標將創下比去年同期翻倍的業績。

Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示，全新自動化大倉是台灣首座MIT的自動化物流大廠，以AI機器人協助整體從進貨、揀貨到出貨，從8、9商品進廠到10月試營運下來，發現可比過去節省60%時間，目標在雙11大促銷檔期拚出10倍以上產量。在Yahoo奇摩近年同步結合媒體、科技與電商的優勢下，今年也吸引1,500家新品牌進駐，去年雙11已創下Yahoo電商營運14年來的單日最高，單一商品的銷售量也較前年增加20～30倍，預計今年整體銷售還能比去年再翻一倍。蔡伯璟也保證，雙11期間Yahoo奇摩的服務品質不會降低，致力為顧客提供更流暢的體驗。

拍賣方面，Yahoo奇摩拍賣事業群資深總監蔡篤豪表示，今年推出全新「粉絲通」、「折扣碼」功能，讓賣家可以用更簡便的方式在APP或網路介面上，向粉絲打出直播預告、新上架產品等資訊，賣家也可自行提供折扣碼，做更多自主促銷，一起賺雙11業績。此外，年初推出的「都會送」活動原本只在台北7區、配送10km內進行，現在開始調整為雙北20區內、距離不設限當日到貨，讓買家在家更快等到心儀商品。目前「都會送」專區已累積60萬件商品，且種類多元，當日下單就能當日到貨。

然而購物體驗不只要方便流暢，消費者更在意的就是怎麼買最划算。Yahoo奇摩也祭出11種剁手攻略，從11/1（五）開始，3平台就開始暖慶活動，從11/1（五）～11/10（日）開始，每日都有不同主題，像是11/1神券日要讓買家瘋搶5折神券，11/2科技日主打資訊消費消電商品最低3折起、11/3家電車用品最低5折起等優惠。11/1～11/13每天00：00、09：00、12：00、16：00、19：00、22：00整點打開購物中心APP還可參加「狂灑上億紅包」活動，最高可搶到10,000超贈點。消費滿額再抽郵輪雙人行、Apple Watch和LV短夾等超殺豪禮。

11/1～11/10超級商城也打出千店3折起優惠，名店如Levi’s全店3折起，漢神百貨、康是美、Gap也會在雙11當天推出驚喜優惠。特別的是，消費者只要把11家喜愛品牌加入「我的愛店」，不用消費就有機會抽iPhone11。雙11當天，跨店消費滿減最高可折2萬。

▲▼Yahoo,奇摩,雙11,1111,拍賣,東森購物。（圖／記者萬玟伶攝）

▲百萬賓士名車將從1111元起限時起標。

11/4～11/13期間，拍賣也祭出百萬賓士名車1111元起限時起標，價值18萬的CHANEL包包則是1元起標、無設定底價，讓消費者用極少金額參與整個刺激的競標過程。活動期間，在拍賣APP消費滿299元，還可抽總值18萬的2019精選10大必買日本家電，「都會送」專區買滿299元也享免運優惠。3平台加上鋪天蓋地的優惠與升級服務，要讓消費者感受到有別於以往的雙11熱潮。

東森購物雙11暖身活動也將從11/1起跑，天天打卡領11枚東森幣，指定時間搶1,111折價券。熱門的iPhone祭出85折起優惠、iPad 限時搶購8,888元起、三星手機最高現折3310、小米手環則破天荒以新低價799元吸引消費者。雙11主慶活動則有新會員滿額禮、消費滿3,000登記即可獲得鍋寶陶瓷杯（名額有限）、消費滿額天天抽漢來海港城餐券2張、週週抽1,212折價券、全月再抽老爺酒店住宿券、每天4個時段最高搶$1,111折價券。

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