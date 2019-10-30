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校長滕錦光拒「握手合照」口罩女　理大畢業生上演蒙面快閃秀！

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▲▼理大畢業生蒙面抗議校長。（圖／翻攝YouTube截圖）

▲理大畢業生蒙面抗議校長。（圖／翻攝YouTube截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

香港理工大學27日的畢業典禮上，有2名帶口罩的女學生被校長拒絕和她們握手、合照。對此，理大學生會認為校長滕錦光此舉不尊重學生，也不尊重自己，因此30日在校園發起「快閃校園畢業典禮」，以示對校長的不滿及反對政府使用緊急法等。

綜合港媒報導，理大學生校董李傲然日前指出，滕錦光自7月1日起擔任理大校長後，從未與學生會面，在畢業典禮上更直接傷害學生，反映校長對學生置之不顧，不了解今天的學生面對的困局，難以想像日後校方與學生的關係，會如何惡劣。李傲又稱，畢業典禮是學生的場合，校長不但有欠風度，還當面將學生拒諸門外，令人失望。

於是理大學生30日自發在下午2點於校園集合，舉行「快閃校園畢業典禮」活動，並戴上「V怪客」的面具以表達對校長的不滿。據悉，學生不僅播放《願榮光歸香港》的歌曲，還高呼「光復香港，時代革命」等口號。發起活動的學生表示，他對於校長拒絕和學生握手感到很失望，因為校方沒有尊重多元文化和意見，完全沒有做到榜樣。

▲▼理大畢業生蒙面抗議校長。（圖／翻攝YouTube截圖）

各位香港人，理大人，手足：

今日是香港理工大學第25屆畢業典禮，象徵學子走出象牙塔塔，步入社會。我們受教於本校校訓「開物成務，勵學利民」，理應明辨是非黑白，以人民為依歸。如今，香港時日易喪，禮崩樂壞，無人能夠獨善其身。

大學精神始於思想自由，但本校校長滕錦光在本週畢業典禮進行期間，竟因一位本屆博士畢業生戴上黑色口罩而拒絕與其握手。身為校長，公然自我政治審查，因政見而將學生拒之門外，立下極壞先例，帶動校內政治審查之惡風。而數月來，滕錦光拒絕與學生公開對話，忽視校內師生訴求，其打壓思想及學術自由之舉令理大蒙羞，枉為人師。

沒有人是孤島，我們必須抗擊政權罪行。自六月反送中運動發展至今，單單理大學生已有58人被捕，當中5位被落案；反之，對於各種源於港共及黑警的暴力與亂象，至今沒有任何人為此負責。

香港人無懼港共政權施行白色恐怖，毅然走上街頭，為香港人力爭自由。暴政打壓人民無所不用其極，打壓一切反對聲音。警隊黑社會同為施暴者，港鐵助紂為虐，示威者各種被認罪，被消失，甚至被自殺。義士沉冤待雪。

今天我們帶上面具，除了是對本校校長滕錦光的抗議，更重要的是，面具下是一種信而信念刀槍不入。最後，緊記於這場運動中所有手足的付出及犧性，我們將秉持他們的精神繼續努力。光復香港，時代革命！

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