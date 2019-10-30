蔡英文主動澄清3傳聞　駁斥要去五月天演唱會、跑行程遲到

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日下午在接受媒體訪問之前，主動談及3件錯誤傳聞，並一一反駁，包括總統府並未向五月天接洽，在29日的行程也未遲到30分鐘，以及在農機的補助上，也非選舉操作。

蔡英文表示，今天是禮拜三，有3個不實傳聞需要澄清。首先，總統府並沒有向五月天接洽要參加他們的演唱會，這是不確實的；其次是，29日的行程，被媒體報導指稱遲到30分鐘，她強調預定抵達時間是2時20分，她在2時25分抵達，在抵達時，經濟部沈榮津部長正在講話，所以才晚一點進入會場。

最後，則是農機的問題，蔡英文表示，她說得很清楚，並不是只有補助大型農機，也有補助小型農機具，而且從3月份開始，到今年10月就截止，「我要再講一次，這不是選舉操作，如果是選舉操作，不會10月就截止」。

▲總統蔡英文出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」後，接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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