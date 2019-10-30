「韓國瑜座車有無被裝追蹤器」綠議員追問　高市警局長：沒有發現



▲市議員林智鴻30日在質詢時詢問警察局長李永癸有關追蹤器。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜8月驚爆「座車可能被裝追蹤器」引發熱議，到底市長的座車到底有沒有追蹤器，高市行政暨國際處長丁樂群29日給韓式回應稱「在有跟沒有之間」，而30日民進黨高市議員林智鴻則問警察局長李永癸，李永癸則跳針回答，也坦承「沒有發現追蹤器」。

市議員林智鴻30日在質詢時詢問警察局長李永癸，追問韓國瑜座車上是否有發現追蹤器，市長隨扈接市長前要先做什麼工作？李永癸說「掌握行程，裝備、車輛檢查，也要用反射鏡看車身車底有無問題」。

▲警察局長李永癸表示沒發現追蹤器。（圖／翻攝高雄市議會）

林智鴻問，「韓國瑜在8月20日公開說車子被裝追蹤器，隨扈是否有發現通報市長跟您」，李永癸表示，「追蹤器是後來才有這個訊息，有去查證，沒有發現。」

林智鴻再問，「韓市長說座車被裝追蹤器，是誰告訴他的？」李永癸表示「不清楚，或許他們有發現可疑」，林又問「可疑是什麼？」，李回答「沒有具體的，會有存疑」，林智鴻則問，「難道追蹤器會有虛幻的嗎？」

林接著問，「所以意思是沒有追蹤器？」李坦承「沒有發現追蹤器」；林繼續追問，「你相不相信市長講的追蹤器是真的？」李僅表示是存疑、擔心；林智鴻再問，「你相不相信市長講的追蹤器是真的」，李永癸則說，「市長經常是愛與包容，有些事情我們無法完全掌握！」