　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

根據了解，統一發票的兌獎已經建立了「防弊機制」不論是虛開發票、人頭兌獎還是民眾只是在網路上Show中獎發票，被盜領都會被發現，所以民眾只要盜領「必留痕跡」，不要以身試法。

檢調與中區國稅局查獲曾姓及盧姓涉嫌虛設公司行號，從105年向國稅局每期購買數百萬張發票，在每期中獎號碼公告後，核對空白統一發票號碼，篩選出200元至20萬元不等的中獎發票號碼後，再打印假消費內容的小額統一發票，並向超商、悠遊卡方式等兌獎，3年來已獲利金額高達將近1600萬。

請繼續往下閱讀...

日前也有社福團體大量開立54萬張不實小額電子發票，再兌獎詐領中獎獎金案，已得手42萬餘元。同時，近日有常常出現，民眾在網路上Show已中獎發票，遭有心人士以兌獎APP惡意詐領。

值得注意的是，這次案件是超商店員發現異常，國稅局主動出擊，並查獲背後有多家公司以及13位兌領人配合作案，主要是統一發票自去（107）年開始早立了「防弊機制」。

高雄國稅局曾經整理，目前冒領、盜領發票有三種手法，一，以社福團體名義，持大量小額電子發票證明聯詐領獎金；二，無交易事實開立大量小額雲端發票儲存於同一載具，且中獎獎金自動匯至該公司設定之帳戶，涉及以不正當方法套取發票中獎獎金。

三，有心人士蒐集民眾公開的中獎電子發票證明聯照片，利用財政部推行的統一發票兌獎APP，將對中五獎(1,000元)或六獎(200元)的電子發票證明聯，透過該APP掃描冒領中獎獎金，涉及冒領發票獎金。

根據了解，統一發票防弊機制，舉凡領獎人的身分認證，是否為真實的自然人；或者真實的自然人，拿多張以中獎的發票，卻是「假交易」；又或是「變造的發票」（假發票）去兌領，都會被發現。據悉，不只是電子發票、即使是傳統的紙本發票（二聯式）有盜領情況，透過此機制，也會被查出。一旦被抓到民眾將面臨刑責的問題，所以呼籲民眾不要一時的貪心而觸法，得不償失。

ET快訊
張嘉郡男友劈腿錄音檔曝光！W女爆哭吼「你說會戴套」
即／彰化女嬰急開刀！救護車19：15衝台大醫院　親友淚求讓道
李小璐與PG ONE「親密片」外洩！摟腰床邊接吻自拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期...若新系統惡化可能降評

港股投資入門：認識香港股市指標「恒生指數」與期貨

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

證券業首創！兆豐證投入上百萬研發迎賓機器人「小貝」　今起亮相14間據點

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期...若新系統惡化可能降評

港股投資入門：認識香港股市指標「恒生指數」與期貨

金管會研擬「媲美星港財富管理方案」　央行：非單方面可以決定

證券業首創！兆豐證投入上百萬研發迎賓機器人「小貝」　今起亮相14間據點

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

影／統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

企聯射箭／季後賽11月2日登場　青年隊、台南搶老四

DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

男友「需要私人空間」禁看手機…小小瑜起疑一查「抓包爽劈7女」

翻轉西區門戶再下一城！北車清代遺址將都更　開發規模逾200億

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式世界就瞬間靜音

被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

馬大偉運彩解盤／NBA快艇@爵士 拆莊 買快艇

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

日圓匯價再刷新5個月來新低紀錄！　換新台幣5萬多賺到3200元

6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

老謝買台積電送母　6萬元變900萬元

台積電3奈米新廠是吃電怪獸

台積電蓋電廠　可能跌近大坑

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

Uber將成立新部門Uber Money　跨足金融服務產業

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

核四燃料棒疑又送出一批　台電：沒有聽說此事

台新街口聯名卡搶市　綁卡支付最高送100%

更多熱門

相關新聞

統一發票詐領案　中區國稅局追回

統一發票詐領案　中區國稅局追回

財政部中區國稅局再次與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額的「二聯式收銀機統一發票」詐領中獎獎金，中區國稅局說，現在努力追回遭盜領的獎金1597萬元，並強調統一發票兌獎都要留真實資料，所以一個兌獎人若頻繁中獎，是容易被查出的，呼籲民眾不要以身試法。

「回到過去」假中獎發票詐1600萬

「回到過去」假中獎發票詐1600萬

女富豪成「水泥凍屍」密封冰箱

女富豪成「水泥凍屍」密封冰箱

渣男騙走醫師女友帳戶！6年盜領87次「猛吸954萬」

渣男騙走醫師女友帳戶！6年盜領87次「猛吸954萬」

永豐銀弊端！下班後提領何壽川保釋金

永豐銀弊端！下班後提領何壽川保釋金

關鍵字：

統一發票盜領弊案

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面