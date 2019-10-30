門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

根據了解，統一發票的兌獎已經建立了「防弊機制」不論是虛開發票、人頭兌獎還是民眾只是在網路上Show中獎發票，被盜領都會被發現，所以民眾只要盜領「必留痕跡」，不要以身試法。

檢調與中區國稅局查獲曾姓及盧姓涉嫌虛設公司行號，從105年向國稅局每期購買數百萬張發票，在每期中獎號碼公告後，核對空白統一發票號碼，篩選出200元至20萬元不等的中獎發票號碼後，再打印假消費內容的小額統一發票，並向超商、悠遊卡方式等兌獎，3年來已獲利金額高達將近1600萬。

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日前也有社福團體大量開立54萬張不實小額電子發票，再兌獎詐領中獎獎金案，已得手42萬餘元。同時，近日有常常出現，民眾在網路上Show已中獎發票，遭有心人士以兌獎APP惡意詐領。

值得注意的是，這次案件是超商店員發現異常，國稅局主動出擊，並查獲背後有多家公司以及13位兌領人配合作案，主要是統一發票自去（107）年開始早立了「防弊機制」。

高雄國稅局曾經整理，目前冒領、盜領發票有三種手法，一，以社福團體名義，持大量小額電子發票證明聯詐領獎金；二，無交易事實開立大量小額雲端發票儲存於同一載具，且中獎獎金自動匯至該公司設定之帳戶，涉及以不正當方法套取發票中獎獎金。

三，有心人士蒐集民眾公開的中獎電子發票證明聯照片，利用財政部推行的統一發票兌獎APP，將對中五獎(1,000元)或六獎(200元)的電子發票證明聯，透過該APP掃描冒領中獎獎金，涉及冒領發票獎金。

根據了解，統一發票防弊機制，舉凡領獎人的身分認證，是否為真實的自然人；或者真實的自然人，拿多張中獎的發票，卻是「假交易」；又或是「變造的發票」（假發票）去兌領，都會被發現。據悉，不只是電子發票、即使是傳統的紙本發票（二聯式）有盜領情況，透過此機制，也會被查出。一旦被抓到民眾將面臨刑責的問題，所以呼籲民眾不要一時的貪心而觸法，得不償失。