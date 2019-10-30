韓國瑜遭批「嫖妓」掛嘴邊　苦苓酸：就是很想做才整天用說的

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日在台北場的「青年論壇」上開口提到「嫖妓」，被電視台主播張雅琴在節目上批評「你到底多想sex啊」，對此，作家苦苓30日也酸韓國瑜，「應該就是很想做而又不能做，才會整天用說的嘛！」

苦苓在臉書上諷刺韓國瑜說，「台灣如果沒有他不知道會失去多少笑聲」。他指出，韓國瑜舉例「反清復明」暗諷民進黨的意思是，不能說反清復明是對的，你就用它來做壞事，同樣的，「不能說顧主權是對的，你就整天不做事只顧主權，那乾脆把顧主權刺在臉上好了。」

苦苓說，這個故事多麼生動、又多麼傳神，大家一看就懂了，但是大家不懂的可能是，「你如果連主權都不顧了，那中華民國就沒有了，那你是要選什麼鬼總統啊？」

另外，對於張雅琴批評韓國瑜一直講「嫖妓」、「玩女人」，苦苓則認為，這是有原因的，心理學上說人一出生是「口欲期」，所以嬰兒喜歡吸奶嘴；到了青少年變成「色欲期」，每隔幾分鐘就會想到跟性有關的事；成年後就到了「物欲期」，會想努力賺錢買好東西。

苦苓認為，韓國瑜顯然一直停留在「色欲期」還沒過，所以不管講再正經、再重要的事他也要扯到性那方面去，這只是很自然的心理反應而已，大家不必大驚小怪。

最後，苦苓還說，張雅琴問韓國瑜「你到底是多想做那件事啊？」這簡直就是明知故問，應該就是很想做而又不能做，才會整天用說的嘛！對於「無能」的人我們要有一點同情心好嗎？

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