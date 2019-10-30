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「不行騙我喔！」5歲女心酸打勾勾…6口全擠破屋　單親爸苦撐家計

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記者謝承恩、鄒鎮宇／彰化報導

「叔叔阿姨不要騙我喔！」彰化二林7歲、5歲的陳姓小姊妹，與爸爸、妹妹及爺爺奶奶住在破爛的小帳棚內，聽到義工們答應要給他們一個家，開心地打起勾勾，希望對方可以實現這簡單的心願。

30歲的陳姓男子3年前離婚後，獨自照顧2歲、5歲及7歲的女兒，但經濟環境太差，只能靠著低收入戶的補助過活，導致最小的兩名女兒皆出現營養不良的情況，且3姐妹難以就學。

▲▼。（圖／翻攝自台灣心義工團影片）

請繼續往下閱讀...

▲陳先生獨自帶大3個女兒，最大的只有7歲。（圖／翻攝自台灣心義工團影片，下同）

陳男說，由於爸爸失能、媽媽有精神疾病，他還要全職照顧3個女兒，這一切讓他沒有時間就業，家裡的經濟負擔非常大；此外，他還必須幫爸媽洗澡、幫全家煮三餐等，且家中沒有馬桶，僅能自己將堆滿排泄物的塑膠盆拿去樹下傾到。

台灣心義工團到訪後，讓陳男的大女兒就學、老二進入公托中心照顧，瞬間讓陳男抱著小女兒痛哭。義工表示，陳男一家的處境讓人鼻酸，希望可以募到足夠的經費及人力，幫他們改善生活環境，將居住空間擴增到22坪，有客廳、浴室和廚房。

▲▼。（圖／翻攝自台灣心義工團影片）

▲▼小姐妹希望義工叔叔阿姨可以實現她們的願望。

▲▼「不行騙我喔！」5歲女心酸打勾勾…6口全擠破屋　單親爸苦撐家計。（圖／翻攝自台灣心義工團影片，下同）

陳姓小姐妹聽到義工叔叔、阿姨的話後難掩興奮之情，便主動跟對方打勾勾約定，「叔叔阿姨不要騙我喔」，當下讓義工們看了好心酸。

台灣心義工團表示，他們長期幫助修建弱勢家庭的住家，也號召許多有志青年加入幫忙，預計在11月幫陳男一家修建房屋，但目前仍欠缺約42萬元的建屋經費，希望社會大眾可以慷慨解囊，讓陳家的3姐妹可以有個完善的環境成長。

郵政劃撥

帳號：50379564
戶名：社團法人台灣心義工團

銀行匯款轉帳

合作金庫銀行八德分行(代號006)
戶名：社團法人台灣心義工團
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