AirAsia明年1/22飛台北-沖繩！　「單程588元」超殺開航價31日開搶

▲AirAsia明年1/22將開航台北－沖繩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

AirAsia 今（30）日宣布，將利用延遠權進軍日本市場，運行每周4班「吉隆坡-台北-沖繩」（周一、三、五、日）航班，並以廣體客機A330-300營運，提供每航班377個座位。AirAsia也宣布明（31）日中午12點起將正式在官網開賣，推出單程未稅新台幣588元起的超殺開航價，豪華平躺座位單程未税新台幣3,388元起，出發日期為2020年1月22日至2020年3月27日。

AirAsia目前共有13條從台灣出發的直飛航班，明天即將開賣的台北-沖繩航線預計於2020年1月22日13:20從台北起飛首航，這不僅是台灣出發的第14條直飛國際航線，也是台灣直飛日本的第3條航線。該航班去程為每周一、三、五、日13:20從桃園機場起飛，日本時間16:00抵達沖繩；返程為每周一、三、五、日，日本時間17:30起飛，18:10抵達桃園機場。

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▲為慶祝將開航台北－沖繩航線，31日有首賣震撼價單程未稅588元起機票優惠。（圖／AirAsia提供）

為慶祝開航，31日中午12點AirAsia祭出首賣震撼價單程未稅新台幣588元起，豪華平躺座位單程未税新台幣3,388元起促銷，搶攻日本市場。這次開賣可購買出發日期為2020年1月22日至2020年3月27日的航班，之後班表仍待相關單位核准。

AirAsia 長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail表示，今年開始我們積極拓展日本航空網絡，包含台北-大阪、名古屋；吉隆坡-福岡、吉隆坡-東京成田等。AirAsia X 正努力拓展航空網絡，沖繩無論對於馬來西亞人或是台灣人來說都是極具吸引力的度假地點，相信這條「吉隆坡-台北-沖繩」直飛航線能夠同時受到馬來西亞與台灣人的歡迎。

AirAsia 台灣行銷業務總經理陳長星則表示，AirAsia自今年1月正式營運兩條日本航線「台北-大阪」、「台北-名古屋」之後，成功在東北亞市場打開知名度，每班的承載量也高達82%以上，而沖繩兼具了兩大台灣人喜歡的旅遊地點特色：「日本」與「海島型」，相信首賣之後能夠再創AirAsia承載高峰。