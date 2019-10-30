　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市網友29日在「桃園人‧桃園事‧生活‧分享‧靠北討論區」臉書粉絲專頁上傳影片，在蘆竹區捷運綠線施工路段，網友行經該處時，突有一名女性熊貓外送員逆向竄出，網友緊急剎車才沒撞上，嚇出冷汗大罵「妳不要命啊？」女外送員只丟下一句「歹勢」就趕忙送外食去了。警方指出，未接獲報案，但籲請汽機車經該路段一定要遵守交通規則，勿貪一時之快而遺憾終生。

▲臉書「桃園人‧桃園事粉絲專頁」有網友上傳空腹熊貓外送員逆向行駛，只差一點點竟被撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專業」）

▲臉書粉專「桃園人‧桃園事」29日有網友上傳熊貓外送員逆向行駛，差點被網友迎面撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專頁」）

這段影片被貼在臉書社團「桃園人‧桃園事‧生活‧分享‧靠北討論區」上，PO文網友說，「我知道你們在外面風吹日曬雨淋很辛苦，但錢不是這樣賺的啊，我速度如果再快個10公里，你就沒機會跟我說歹勢了…..！」有其他網友說，「送餐那麼趕，自己的命都不想要了嗎？」「又一個三寶熊貓出現特技表演、晚七分鐘回家沒關係，晚七天回家只是一陣煙霧….？」

▲臉書「桃園人‧桃園事粉絲專頁」有網友上傳空腹熊貓外送員逆向行駛，只差一點點竟被撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專業」）

▲29日有網友上傳熊貓外送員逆向行駛，只差一點點就被撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專頁」）

蘆竹分局交通分隊長黃仁廷指出，外送員所騎乘重機車於29日下午16時53分，行經蘆竹區中正北路與蘆竹街口，差點與對向迎面而來的小客車發生碰撞，因影片拍攝角度，未見該重機車完整行向，不宜遽然認定重機車有闖越路口紅燈行為，至於兩車有無發生直接碰撞，難自影片中判斷。

警方還說，該路段目前因捷運施工，沿途因圍籬關係會造成視覺空窗，籲請行經該路亂汽機車駕駛減速慢行，並遵守交通法令規定，切勿因一時之快而遺憾終生。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►「叫政府去吃屎炸彈總統府」　桃園男臉書留言遭起訴

►偷拍大學女兒青春肉體…事過11年還存手機欣賞　妻女怒告變態父

►修車師傅躲女廁偷拍　手機「記憶體不足」逃過起訴

ET快訊
張嘉郡男友劈腿錄音檔曝光！W女爆哭吼「你說會戴套」
即／彰化女嬰急開刀！救護車19：15衝台大醫院　親友淚求讓道
李小璐與PG ONE「親密片」外洩！摟腰床邊接吻自拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月

太陽花國賠案北市警判賠110萬　律師團肯定北院：確認國家是加害人

手拿奶瓶餵孩子...下秒姊夫衝上前「強吻侵犯」！她坐客廳顫抖爆哭：不要

粉絲找性感網紅「按摩」發現是男的　友幫腔罵「人妖」挨告

「擁多部哈雷、每月刷卡6萬」欠稅880萬卻喊窮　名錶商當庭管收

熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

快訊／太陽花學運流血驅離！23人向市府求償1006萬元　北院判賠111萬元

台東小貨車閃違規車撞民宅險翻覆　元凶找到了

北市外送員10月79件車禍「2死83傷」　警熱點攔勸：開心賺錢平安回家

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月

太陽花國賠案北市警判賠110萬　律師團肯定北院：確認國家是加害人

手拿奶瓶餵孩子...下秒姊夫衝上前「強吻侵犯」！她坐客廳顫抖爆哭：不要

粉絲找性感網紅「按摩」發現是男的　友幫腔罵「人妖」挨告

「擁多部哈雷、每月刷卡6萬」欠稅880萬卻喊窮　名錶商當庭管收

熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

快訊／太陽花學運流血驅離！23人向市府求償1006萬元　北院判賠111萬元

台東小貨車閃違規車撞民宅險翻覆　元凶找到了

北市外送員10月79件車禍「2死83傷」　警熱點攔勸：開心賺錢平安回家

濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

企聯射箭／季後賽11月2日登場　青年隊、台南搶老四

DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

男友「需要私人空間」禁看手機…小小瑜起疑一查「抓包爽劈7女」

翻轉西區門戶再下一城！北車清代遺址將都更　開發規模逾200億

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式世界就瞬間靜音

被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

馬大偉運彩解盤／NBA快艇@爵士 拆莊 買快艇

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

惡鄰插乾股被拒　麵包刀險要命

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

陸戰女兵偷拍室友裸照　LINE傳同袍

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

「回到過去」假中獎發票詐1600萬

深夜撞死興大生！「小夫」複訊後直接發監

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

老公與小三拍性愛片　她隱忍竟「被離婚」

疑被3歲童推倒　2月大女嬰頭部外傷救治中

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

約談判9男追砍路邊少年　一問竟是自己人

色保全電梯熊抱女住戶　「臨別一摸」曝光

更多熱門

相關新聞

6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

外送平台業者與外送員間的勞動關係一直是外界所關注的，勞動部在14日時指出，會在兩周內與地方機關一同針對國內所有的外送平台業者進行勞動檢查，以釐清是僱傭關係還是承攬關係。勞動部職安署今（30）日指出，調查的外送業者中，共有6家業者被認定為僱傭關係。

外送平台勞檢結果今出爐　勞長許銘春：下午將由職安署詳細說明

外送平台勞檢結果今出爐　勞長許銘春：下午將由職安署詳細說明

外送經濟大爆發 外送員與平台是僱傭？還是承攬？ 律師教你保權益｜行動法庭 第37集

外送經濟大爆發 外送員與平台是僱傭？還是承攬？ 律師教你保權益｜行動法庭 第37集

點蝦仁炒飯給外送員「溫暖留言」　台南老闆看了感動

點蝦仁炒飯給外送員「溫暖留言」　台南老闆看了感動

美食外送員上網可投保意外險！

美食外送員上網可投保意外險！

關鍵字：

空腹熊貓外送員逆向騎車差半秒被撞網友PO臉書

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面