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中共代理人法案付委　陳明通掛保證：和台商無關！請好好賺大錢

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▲▼大陸委員會主任委員陳明通4月22日出席立法院兩岸條例審查，上台接受立委質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸委員會主任委員陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱世凱／綜合報導

民進黨立院黨團昨（29）日把多個「中共代理人」法案付委，外界擔心往後台灣人到大陸開會或者簽署相關聲明，可能會判3年以下的徒刑，使得在中國大陸的台商人心惶惶。陸委會主委陳明通今（30）日被問及此事時表示，「反中共滲透相關的法規跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢。」

立法院民進黨團和時代力量黨團力推「中共代理人法」，期望能在本會期通過，不過先前曾兩度遭到國民黨團杯葛，無法完成一讀送交委員會審查。據悉，民進黨團昨天提出變更議程，正式將「中共代理人」相關提案交付委員會完成一讀。

陳明通對此表示，各界都清楚中共對台灣的滲透，因此必須做好管理滲透的防護網，政府部門尊重立委提案，相關法案還需要推動整合，並徵詢各方面的意見。

▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

陳明通指出，他了解許多台商都特別關注這項法案，所以也掛保證，「反中共滲透相關的法規跟台商無關，請各位台商在大陸好好經商，好好賺大錢。」大陸國台辦發言人馬曉光則回應，「中共代理人」法案目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，「這是白色恐怖死灰復燃。」

馬曉光批評，台灣當局發展所謂外交關係，不過是「癡人說夢」，永遠不可能實現；美國打台灣牌，民進黨當局投懷送抱，甘當棋子，最終損害的是台海地區和平，損害的是兩岸人民、特別是台灣人民的利益，「中方也再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。」

國民黨團總召曾銘宗表示，台商辛苦地在對岸經營生意，利潤也是回饋台灣股東，民進黨卻為明年選舉營造恐中氛圍，令台商與台生陷入險境，「國民黨團一定會盡全力反對，若民進黨執意強行硬推，國民黨團也準備好了『撒手鐧』，力擋中共代理人修法通過。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 朝野協商 法務部次長陳明堂 曾銘宗 黃國昌 柯建銘 周陳秀霞出席。（圖／記者屠惠剛攝）

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