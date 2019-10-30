2049中共武力犯台？　蔡英文：持續強化國防！每一刻都要努力

記者陶本和／台北報導

由於有學者分析，對於台灣問題中共內部評估「早打比晚打有利」，且有設立統一時間表，時間落在2049年。對此，總統蔡英文30日下午受訪時表示，這幾年執政持續強化國防，國防與國家安全是每一時刻都要努力的事。

國防安全研究院30日舉行兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會，有學者指出，中共內部評估「早打比晚打有利」，大陸對台灣問題是有設立統一時間表，特別是在2049年中共建政第一個百年。

對此，蔡英文下午受訪時說，她覺得以台灣所處情境，近來的文攻武嚇，一刻都不能懈怠，同時應該要把安全防衛做到最好，執政這幾年來也在持續強化國防。

蔡英文說，不論國防自主、軍購案、以及精實訓練強化能量等，都是政府執政重要工作之一，國防與國家安全是每一時刻都要努力的事情。

▲蔡英文出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」後接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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