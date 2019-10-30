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業務員離職保單變孤兒！保險專家曝光「二四心法」自保權益…破解地雷服務

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▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲購買保單後需要業務員服務，但當對方離職，許多民眾都會不知道該怎麼辦。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「我的保險業務員不見了，怎麼辦？」民眾買了保單，豈料遇到業務員離職，手上的保險商品頓時變成「孤兒」，身為保戶卻找不到業務服務員讓人傷透腦筋，也不知道該如何處理才好？聯众保險經紀人總經理姚永年提出「二四自保心法」，包括2招「確保權益不中斷」、4招「破解業務員雷區」，幫助民眾解決孤兒保單。

台灣人愛買保險，2018年台灣保險密度達5156美元，即平均每人每年保費支出高達新台幣15.77萬元，占平均每人國民所得約24%，相當每賺4元就有1元花在保費上。

擁有保險業20幾年資歷的姚永年指出，根據壽險公會統計資料，去年壽險業務員總登錄人數達38萬又19人，較前一年底增加6940人。雖然進入行業人數增加，卻不代表當初銷售保單的業務員永遠都在保戶身邊。資料顯示，單是去年因換公司或離開保險工作的業務員，註銷人數便達6萬3576人，再登錄人數僅3萬9661人，意味著至少有2萬3915人離開保險工作。

姚永年進一步分析，保險業務員換公司或轉換工作原因不盡相同。一是個人因素，如熱情消退、收穫不如預期等；二是環境因素，如公司考核制度、保險公司經營策略調整。

▲聯众保險經紀人總經理姚永年。（圖／聯众保經提供）

▲聯众保險經紀人總經理姚永年。（圖／聯众保經提供）

「保單權益不會改變，不要隨便解約！」姚永年強調，即便當初銷售保單的業務員離職，保戶與保險公司間的保單權利義務不變，千萬不要貿然解約，因為解約後重新再買的保單，其保費可能因年齡增長而變貴，甚至可能因體況改變而無法再投保。

此外，為免衍生孤兒保單問題，保險公司在業務員離職後，通常會指定該業務員的主管接手服務。姚永年提醒，一定要檢視接手的業務員，至少要見面1次，請對方檢視、解說接手服務的保單，目的有二：一是聽其言、觀其行，了解其專業程度與服務熱忱。二是藉此比對、了解先前業務員是否如實協助投保。

姚永年提醒，若不滿意新接手的業務員，可向保險公司客服人員反映，要求更換。另一方面，若原本服務的業務員從A保險公司離職，是轉換跑道到B保經公司，若B保經公司有代理銷售A保險公司保單，則該業務員仍可提供相關保單商品的諮詢。

▲保險，保單，業務員，保險業務員，保障。（圖／pixabay）

▲保單相關內容，仍需要專業的業務員服務與協助。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

至於如何避免再遇到保險業務員雷區？姚永年提出4招。首先，業務員說，「當業務員開口閉口講『大哥，你是我的貴人，可不可以成為我第一個客戶？』、『大姊，業績競賽到了，可以幫我捧場XXX保單嗎？』聽到業務員開口閉口要求人情保單，便須提高警覺，因為業務員關心的是自己的業務，而非客戶的保障需求。」

其次，不問需求，只求高保費。業務員的專業在於協助保戶規劃適切的保單，當業務員不關心保戶的保障缺口，只想銷售「高保費保單」，日後也難在保險業長長久久。姚永年建議，面對這類型業務員有2大自持關鍵，分別是：只買看得懂的保單、只買付得出保費的保單。

第三，業務員愛在臉書等社群平台吹捧自己非常懂保險。姚永年提醒，社群平台多以文字呈現，只能提供片面的資訊，恐怕不足了解業務員的專業程度，建議面對以臉書銷售保單的業務員應多多提問，以瞭解其專業力。

第四，解說保險單時，必須說明保單的除外不保事項。專業業務員除說明保單承保事項，也應說明在哪些情況下，保險公司可免除賠償責任，才能降低客戶投保後出現預期落差。

▲業務員不見了怎辦！專家曝光「二四自保心法」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲業務員不見了怎辦！專家曝光「二四自保心法」。（圖／記者楊絡懸製表）

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