　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

政府首要任務是「盡快停止暴力」　林鄭月娥：我不會停歇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

日前外傳「撤換說」，香港特首林鄭月娥30日表示，自己和政府「不會停歇」，自己能為香港未來找出一條和平的道路，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治，她提出，一定要找出方法，讓分裂的社會重拾信任。她於此之前曾表示，中央一直支持她依法處理近幾個月的暴力事件。

《香港01》報導，林鄭月娥當天早上出席一場貿易會議，致辭時提及現時香港局勢時提到，政府現階段的首要任務是盡快停止暴力、恢復秩序，待社會回復平靜後，便解決深層次問題。

她強調，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治，一定要找出方法，讓分裂的社會重拾信任，「我們不會停歇，我不會停歇，直到我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路，「如果你問我有沒有信心達到此遠景？我有！香港不屈不撓的精神，「會幫助我們渡過這挑戰時刻。」

香港特首林鄭月娥29日表示，中央政府一直支持她作為行政長官和特區政府，依法處理近月的暴力事件，這個立場「由4個多月前至現在並沒有改變」。

▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

至於日前外傳大陸中央有意撤換香港特首的說法，林鄭月娥指出，過去4個多月，有不少針對特區政府或她本人的揣測性報導，她不會評論。

►親自闢謠「撤換說」！林鄭月娥：中央支持我「沒有改變」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
張嘉郡男友劈腿錄音檔曝光！W女爆哭吼「你說會戴套」
即／彰化女嬰急開刀！救護車19：15衝台大醫院　親友淚求讓道
李小璐與PG ONE「親密片」外洩！摟腰床邊接吻自拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

24歲女為救生病弟「日花10元」　瘦到剩骨頭換她倒下...3心臟瓣膜都有異！

重砲轟CNN將「39凍屍案」當政治道具　央視：欠中國人一個道歉

每天躺床上追劇！19歲男一個月後「右肢癱軟」　醫驚：56歲後才有的症狀

華聞快遞／第二屆進博會11月5日開幕　凸顯五大亮點

婚宴上伴娘跌跌撞撞上台…奔向新郎「說了一句話」！他愣住下秒衝了出去

政府首要任務是「盡快停止暴力」　林鄭月娥：我不會停歇

右眼視線逐漸模糊！36歲男刮痧完中風　醫曝「危險部位」：不能亂按

民調27.7%挺「台獨」　馬曉光：陸委會製造數據的能力大家都清楚

香港疑有「刺鼻毒氣」　3歲女童「暴露10多分鐘」起紅疹狂抓

深夜私處癢癢的…人妻睜眼驚見陌生裸男正「埋頭狂舔」！老公在一旁睡死了

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

24歲女為救生病弟「日花10元」　瘦到剩骨頭換她倒下...3心臟瓣膜都有異！

重砲轟CNN將「39凍屍案」當政治道具　央視：欠中國人一個道歉

每天躺床上追劇！19歲男一個月後「右肢癱軟」　醫驚：56歲後才有的症狀

華聞快遞／第二屆進博會11月5日開幕　凸顯五大亮點

婚宴上伴娘跌跌撞撞上台…奔向新郎「說了一句話」！他愣住下秒衝了出去

政府首要任務是「盡快停止暴力」　林鄭月娥：我不會停歇

右眼視線逐漸模糊！36歲男刮痧完中風　醫曝「危險部位」：不能亂按

民調27.7%挺「台獨」　馬曉光：陸委會製造數據的能力大家都清楚

香港疑有「刺鼻毒氣」　3歲女童「暴露10多分鐘」起紅疹狂抓

深夜私處癢癢的…人妻睜眼驚見陌生裸男正「埋頭狂舔」！老公在一旁睡死了

濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

企聯射箭／季後賽11月2日登場　青年隊、台南搶老四

DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

男友「需要私人空間」禁看手機…小小瑜起疑一查「抓包爽劈7女」

翻轉西區門戶再下一城！北車清代遺址將都更　開發規模逾200億

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

假冒建設公司高層狂撈金…被逮還發傳單喊冤！將軍妻討拍遭打臉：根本不認識

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式世界就瞬間靜音

被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

馬大偉運彩解盤／NBA快艇@爵士 拆莊 買快艇

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

富二代性侵班花「掐死她」　母求償758萬

67歲產婦出院　老公透露「懷孕背後原因」

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

7歲童出門玩　2天後浮屍化糞池

罰伏地挺身10下　女童下半身癱瘓

1歲兒遭爸爸開車「撞倒輾斃」　媽目睹痛哭

玩手機被沒收！男高中生6F跳下四肢扭曲亡

小雞抓走3隻剩幾隻？家長老師戰翻

15歲女跳樓亡...死前抱棉被進老師宿舍

深夜私處癢癢的…人妻驚見陌生裸男站床前

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

他吃麵花85元「付了100萬」

更多熱門

相關新聞

李嘉誠基金會砸10億元「應急錢」

李嘉誠基金會砸10億元「應急錢」

近來香港經濟受到「反送中」影響而低靡，「李嘉誠基金會」29日宣佈，捐款10億元（港幣，下同）「應急錢」，援助受到打撃的中小企業，第一期計劃先動用2億元支援餐飲業，符合資格的中小型餐廳每間可獲6萬元，款項預期於11月底前發放。

新華社批黃之鋒：有何資格參選

新華社批黃之鋒：有何資格參選

林鄭月娥：中央一直支持我沒改變

林鄭月娥：中央一直支持我沒改變

陳同佳來台誰卡案？　國台辦批民進黨政治操弄

陳同佳來台誰卡案？　國台辦批民進黨政治操弄

習近平林鄭月娥反送中爆發以來將首次同場

習近平林鄭月娥反送中爆發以來將首次同場

關鍵字：

林鄭月娥粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面