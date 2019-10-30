曾幫起草「和平協議」？　蔡英文：蔡正元講的話聽聽就好

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

前國民黨立委蔡正元指出，「和平協議」最早是由前總統陳水扁提出，並且由時任陸委會主委、現任總統蔡英文幫忙起草。對此，蔡英文30日受訪時一句話回應，「蔡正元講的話，聽聽就好，不用信」。

國民黨總統參選人韓國瑜27日在青年論壇被問到當選後是否會簽「和平協議」，他當下並未正面回應，用一句「王X蛋跟爸爸的關係」形容兩岸關係，直言這句話很厲害「我罵你王X蛋；爸爸，要什麼給什麼，這很容易講，但對大家沒有任何好處。」此言一出後，外界質疑「誰是王X蛋、誰是爸爸？」

對此，蔡正元在臉書表示，有年輕人問韓國瑜「兩岸要不要簽和平協議？」韓國瑜沒有正面回答，只提兩岸關係像「王八蛋跟爸爸」，引起很多議論，其實標準答案很清楚。

蔡正元指出，第一、兩岸和平協議最早是由陳水扁提出的建議；第二、陳水扁的和平協議沒有具體條件，韓國瑜的和平協議是有條件的；第三、大陸只要同意「一中兩席」，讓兩岸都可以加入聯合國，韓國瑜就可以簽和平協議；第四、陳水扁那個沒有條件的和平協議，是蔡英文起草的方案，很不可取。

對於蔡正元的說法，蔡英文30日下午接受媒體訪問時，只用一句話回應，「蔡正元講的話，聽聽就好，不用信」。

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