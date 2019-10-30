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北市外送員10月79件車禍「2死83傷」　警熱點攔勸：開心賺錢平安回家

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▲北市送餐員車禍件數再攀新高，警方先以勸導建立送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市送餐員車禍件數再攀新高，警方先以勸導建立送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方統計從19年10月單月統計到25日為止，總共發生79件外送員交通意外事故，共造成2人死亡、83人受傷。北市南港警方統計，發現餐點外送員騎機車在南港區最容易發生的交通事故地點主要在：「市民大道與向陽路」、「市民大道與興華路」、「忠孝東路與昆陽街」等路口，外送員肇事原因主要因為趕單賺取更多酬勞，經常騎車超速、未注意前方車況，路口未減速為發生車禍的主要原因。

▲北市送餐員車禍件數再攀新高，警方先以勸導建立送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲送餐員車禍件數攀新高，警方以勸導建立送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析送餐員車禍發生主因，甚至發現外送員常有超速、闖紅燈、違規停車、行車時使用手機等交通違規行為，影響交通秩序甚鉅。南港分局30日在轄內交通要道、上述車禍熱點地段、熱門美食店家外送平台、以及隨機攔停外送員進行交通安全宣導，發送交通安全手冊、夜間警示燈，希望能減少這些網路平台送餐員發生車禍意外的機率，並希望他們提升遵守交通規定的行車概念，才能開心送餐賺錢、平安回家。

▲北市送餐員車禍件數再攀新高，警方先以勸導建立送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警30日當街勸導送餐員安全駕駛觀念、未來不排除密集取締開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警分局表示：光是在本月國慶連假期間內，就發生二起車禍意外造成外送員死亡。警方據此展開交通宣導，並不是要拿辛苦的機車送餐員開刀，而是希望透過政策宣導方式，加強送餐騎士安全守法、增加防禦駕駛觀念。警方提醒，未來台北市警方會針對轄內重要路段、針對送餐員違規行為加強稽查取締，請外送平台之外送人員應遵守交通規則，以避免違規受罰，也同時保護自身安全。

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北市警方.南港警分局送餐員車禍勸導

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