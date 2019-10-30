WhatsApp指控以色列公司駭入！千餘位各國政府官員、政治異議人士手機遭非法監控

▲WhatsApp遭監控公司駭入。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

臉書旗下通訊軟體WhatsApp日前控告以色列網路監控公司NSO Group，指控該公司協助20國政府，大肆駭入4大洲約1400名用戶的手機，對象包括外交人員、政治異議人士、記者和政府官員。

WhatsApp在美國舊金山聯邦法院提起訴訟，被點名的國家包括墨西哥、阿拉伯聯合大公國與巴林。WhatsApp在聲明中說，有100個民間社團成員成為目標，並稱NSO作法為「明確的濫用模式」。

NSO否認指控，並在聲明中表示：「我們以最強烈的措辭駁斥今天的指控，我們將積極抗辯。NSO唯一的目的，就是把技術提供給獲授權的政府情報機關與執法機關，幫助他們打擊恐怖主義和重大犯罪。」

WhatsApp表示，WhatsApp的視訊通話系統遭利用為攻擊工具，傳送惡意軟體至大量用戶的行動裝置，這個惡意軟體得以讓NSO的客戶，據說就是政府和情報組織，祕密監視手機使用者。

WhatsApp每月大約有15億人使用，自稱安全防護嚴密，提供端對端加密技術，無法被WhatsApp或其他第三方解密。

然而，和NSO類似的公司表示，他們的技術能使政府官員繞過保護電話和其他裝置上數據的加密技術。但是各國政府幾乎不會公開談論這方面的問題，也意味著影響WhatsApp的這種數位入侵事件通常是暗中發生。

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