NASA捕捉太空中的萬聖節　星系碰撞意外創造兩眼發亮「外星人」

▲NASA應景萬聖節，分享宇宙星系「扮鬼臉」的模樣。（圖／取自NASA Twitter）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）為了應景萬聖節，發布一張今年6月拍下的「幽靈幻影」。照片中是兩個星系正面碰撞，而星系中心就像一對發光的「眼睛」正在怒視著鏡頭，其他新恆星則形成鼻子和嘴巴。許多網友打趣表示「這才是真正的外星人」「最大的boss出現了」。

星系互相碰撞是常見的事，但大多數不會是正面碰撞，尤其在兩個大小相當的星系中更是少見。但也因為比例差不多的兩星系並排，才會造成被兩個眼睛注視的效果。一般的星系碰撞中，較小的星系通常會直接被大型星系給吞噬。

這兩個星系強烈碰撞後，氣體、塵埃和恆星會向外延伸，形成一個環形星系(Ring galaxies)。而在這張照片中，藍色恆星構成了鬼臉的輪廓，其他新恆星則構成嘴巴和鼻子，打造出像是外星人的模樣。但環形星系大概只能維持1億年左右，之後就會融入巨大星系中，不會留下兩者碰撞過的痕跡。

<br> 這兩個星系強烈碰撞後，氣體、塵埃和恆星會向外延伸形成一個環，形成一個環形星系(Ring galaxies)。而在這張照片中，藍色行星構成了鬼臉的輪廓，其他新恆星則構成嘴巴和鼻子。但環形星系大概只能維持1億年左右，之後就會融入大巨大星系中，不會留下兩者碰撞過的痕跡。

這張照片是由哈伯太空望遠鏡所拍下，距離地球約7.04億光年。天文學家實施「快照」計畫，在哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)未使用的空檔時間，紀錄宇宙中不同星體的照片，透過這個計畫，也能夠進一步觀察許多不尋常星系相互作用。NASA在twitter上分享這張圖，還幽默的表示，「我們不希望在觀察宇宙時，有什麼東西在背後注視著我們。」

NASA也在28日公布一張太陽的觀測照應景萬聖節。太陽在紫外線拍攝捕捉下，看起來像一顆燃燒的南瓜燈，帶著發亮的詭異微笑。

▼NASA發布太陽觀測照，燃燒模樣像極了萬聖節南瓜燈。（圖／取自NASA Twitter）

