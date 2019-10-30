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「擁多部哈雷、每月刷卡6萬」欠稅880萬卻喊窮　名錶商當庭管收

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▲▼商業糾紛,官司,法院 。（圖／取自Pixabay）

▲經營名錶販售的瑞鑫鐘錶有限公司積欠國稅高達880萬，日前遭查出負責人名下有多台哈雷機車及高額美金保單。（法院示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

經營名錶販售的瑞鑫鐘錶有限公司積欠國庫營業稅、營利事業所得稅及健保費等合計高達新台幣880萬餘元，陳姓負責人表示積欠高額民間債務，因目前無力償還所以才拒繳。但法務部行政執行官調查發現陳男名下擁有多部哈雷機車、數筆高額美金保單，因此認定陳男友隱匿財產之虞，29日向台北地院申請管收獲准。

法務部台北分署指出，瑞鑫鐘錶有限公司2008年8月設立開始登記營業，最初負責人是陳男的媽媽，從當年營運開始該公司就陸續滯欠國庫營業稅、營利事業所得稅及健保費，總額高達880萬餘元，2013年遭國稅局等機關送查，雖2014年瑞鑫已宣布停止營業，但陳男只是將店名改為瑞「興」，將負責人變更為自己的二兒子，後續仍持續在舊址經營。

台北分署行政執行官調查發現，不管「瑞鑫」還是「瑞興」，其內部的業務控管、營運及資金運作也都還是由陳男所管理經營，雖然瑞鑫公司名下無財產可償還積欠稅款，但該公司擁有的店面所有權市價不斐，又瑞興公司在2014至2019年間，光信用卡請款金額累計即高達7千萬餘元，顯見瑞興公司營運狀況良好。

陳男表示拒繳款是因瑞興公司及其個人、家人生活困難，欠下高額民間債務，所以才無力償還稅款及健保費。但執行官在調查陳男資金流向時，發現他多次提領現金，總額高達1千多萬元，且他名下還擁有多部哈雷機車、數筆高額美金保單，近1年信用卡刷卡金額每月平均達 5、6萬元，乍看之下根本沒有財務困難的問題，反倒是有隱匿財產之虞，這部分29日已向台北地院申請管收。

全案經訊後，法官認定陳男確實有隱匿公司鉅額資產的事實，遂裁定准予管收，又因他無法當場提出清償方案，所以於當日直接送管收所執行。

台北分署呼籲，民眾對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，亦勿以人頭作為脫免責任之手段，如經查獲利用人頭，並有處分或隱匿財產等事由，本分署必將強力執行，聲請管收，以落實公權力，確保國家債權。

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