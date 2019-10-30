影／統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

記者吳靜君／台北報導

財政部中區國稅局再次與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額的「二聯式收銀機統一發票」詐領中獎獎金，中區國稅局說，現在努力追回遭盜領的獎金1597萬元，並強調統一發票兌獎都要留真實資料，所以一個兌獎人若頻繁中獎，是容易被查出的，呼籲民眾不要以身試法。

▲彰檢查獲國內首見變造中獎統一發票。（圖／彰化地檢署提供）

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根據了解，今年中接獲超商店員反應，特定人不定時持有多張中獎發票兌獎，初步檢視均為某家以自動販賣機經營的加水站所開立，平均單張的銷售額1到3元不等。根據了解，國稅局依據大數據分析，發現有七家公司有相同的異常行為，經過彰化地檢署的「租稅犯罪查緝平台」聯合偵查，在今年10月29日破獲。

根據7家人頭公司申請二聯式收銀機統一發票，於每期發票開獎後，偽開大量無交易事實，金額1元至50元不等的小額中獎發票，並以領取1張中獎發票獎金給予佣金40元不等代價，由車手安排領獎路線，沿路在每一給獎單位兌領1至3張發票獎金方式，分散詐領中獎獎金，涉案期間105年11月至108年10月兌領5萬9,203張中獎發票，詐領金額高達1,597萬元。

中區國稅局表示，這起詐領案是該轄區內少見的大規模案件。但是中區國稅局強調，領獎人都會留有真實的身分與資料，所以這種頻繁中獎經過比對，就可能出現異常的情形。目前該案已經在偵辦當中，而且中區國稅局也正積極追回被盜領金額。

該局呼籲，民眾如有偽（變）造、偽開不實發票或以不正當方法詐、冒領中獎獎金，在未經他人檢舉、稽徵機關或檢警調機關進行調查前，請儘速向所轄稽徵機關自動繳回所套取發票中獎獎金，切勿貪圖不法利益以身試法。