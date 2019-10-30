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躲1800元行李超重費！小隻女連身褲「狂塞衣服+筆電」秒變孕婦爆紅

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實習記者陳妙津／綜合報導

許多人出國時都有行李超重的困擾。澳洲女記者安德魯斯（Rebecca Andrews）則大出奇招，將所有裝不下的衣服通通塞進連身彈力褲中，假裝自己是名孕婦，想逃過行李超重費，不過最終被空姐識破。但安德魯斯不覺得自己做了很丟臉的事，還在IG上分享把衣服藏進褲子中的方法，並說自己只是個「懷孕但超辣的壞蛋」。

據CNN報導，為了躲過澳洲國內廉航的60美元（約新台幣1,800元）超重費，身材嬌小的安德魯斯靈光一閃，想到可以假扮孕婦搭機，便立刻付諸實行，也如她預期相當順利地通過了安檢門。

不過安德魯斯搭機前又將筆電藏在連身衣的背面，並用層層衣服掩蓋，正是這台筆電從外套邊緣露出，讓她露出馬腳，被空姐識破後不得不繳納費用。但安德魯斯事後表示，「我完全不覺得尷尬，只覺得自己像個壞蛋，一個懷孕但超辣的壞蛋。」

▲▼躲行李超重，小隻女秒變孕婦。（圖／翻攝自ig/thebecandrews）

▲安德魯斯狂塞衣服進連身褲，很快變得「大腹便便」。（圖／翻攝自ig／thebecandrews）

這並非安德魯斯第一次以這種方式逃過超重費，過去她也曾多次用衣物假扮成孕婦，唯獨這次試圖藏起筆電卻被發現，「我覺得女人有權利做任何想做的事，包括用筆電假裝自己懷孕。」她也將塞衣服的技巧PO上IG，和行李超重的人們分享，立刻爆紅。

穿衣躲避超重費的故事時有所聞。菲律賓日前也有名女子為了不想多付錢，竟然當場將3條褲子、5件T恤及3件外套通通往身上套，最終把9公斤的行李減輕成6.5公斤，也讓網友直呼「太強」。

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