正妹主播自爆「錄影都不穿內褲」！　超瞎原因讓主持人傻眼

▲薄井しお里曾被大家稱為「日本最色情女主播」。（圖／翻攝自ig／shiori.uuu）



實習記者賴韻如／綜合報導

面對群眾大多數的人都會有緊張及恐懼感，網路上也流傳著許多消除緊張的方法。不過近日日本一名正妹女主播在節目上自爆，自己只要一緊張時就會脫下內褲，因為這樣可以「有效舒緩緊張感」，讓在場主持人和所有觀眾聽了都大吃一驚。

據excite news報導，今年29歲的女主播薄井しお里曾被大家稱為「日本最色情女主播」，她於26日參加日本綜藝節目《有吉反省會》時自爆，自己是一個非常容易緊張的人，有時候擔任活動主持人、採訪民眾，或是有些拍攝活動時，緊張情緒都會莫名湧出，在摸索各式消除緊張感的小撇步都屢屢失敗後，她發現自己只要「脫下內褲」，就可以立即消除緊張感。

最讓大家驚訝的是，薄井しお里再爆料，自己每次參加《有吉反省會》節目中，她基本上都是沒穿內褲在進行的，也代表著錄影「當下」就沒有穿著內褲，這句話一出，更讓所有現場觀眾以及主持人都臉紅、尷尬了起來。

薄井しお里接著解釋，一緊張就「脫下內褲」其實是多年前看見了日本知名演員橋本愛實在節目上自爆沒穿內褲，隨後便受到啟發，沒想到緊張感就因此完全消滅，整個人感覺相當輕鬆，時間一久，便漸漸成為一種習慣、樂趣。